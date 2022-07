Faut-il avoir vu les films Resident Evil pour regarder la série Netflix ?

Netflix

Une nouvelle série Resident Evil débarque sur la plateforme Netflix, où des millions de fans de la franchise attendent sa sortie. Faut-il voir la saga mettant en vedette Milla Jovovich ?

©NetflixFaut-il avoir vu les films Resident Evil pour regarder la série Netflix ?

L’une des sorties les plus attendues de la semaine sur le service de streaming Netflix est la prochaine série d’action en direct de Resident Evil, qui sera disponible dans le monde entier à partir de ce jeudi 14 juillet. C’est une nouvelle production de la franchise qui adapte le jeu vidéo populaire créé par Capcom et pour cette raison de nombreux fans ont une incertitude importante : Dois-je voir les films précédents ?

Les fans de la saga se souviendront des longs métrages distribués par Screen Gems, dont aucun n’est canonique dans la chronologie des jeux vidéo, bien qu’ils adaptent des intrigues particulières ou générales et incluent les personnages principaux. Dans les bandes, le protagoniste est Alice Abernathy, interprétée par Milla Jovovich, qui obtient des pouvoirs surnaturels dans les locaux dans lesquels elle affronte des hordes de zombies.

L’émission télévisée, qui sera la première de la franchise en live action, se déroulera en l’an 2036. Quatorze ans après l’épidémie de douleur provoquée par la drogue Happiness, Jade Wesker parvient à survivre dans un monde envahi par des êtres infectés et cauchemars sanguinaires. Tout en faisant face à la brutalité constante, Jade est également sous le choc de son passé à New Raccoon City, des liens effrayants entre son père et la sinistre Umbrella Corporation, et surtout, de ce qui est arrivé à sa sœur Billie.

Début 2019, la production de cette émission a été officiellement signalée, ce qui est écrit par Andrew Dabb. Au fil du temps, de nouveaux détails de son argumentation sont devenus connus, ainsi que les avancées et le casting principal, dirigé par lance reddick comme Albert Wesker. Le reste du casting principal est composé de : Sienne Agudong (Billie Wesker) Ella Balinska (Jade Wesker), Turlough Convery, Tetiana Gaidar, Lea Vivier, Bjorn Steinbach Oui Mpho Osei Tutuentre autres.

+Dois-je regarder les films Resident Evil pour regarder la série ?

Face à cette partie inconnue des fans, il faut préciser que pas besoin de regarder des films Resident Evil précédemment réalisé à partir de la franchise pour profiter de la série live-action sur Netflixpuisque dès le début il a été confirmé que ce sera un reboot, une nouvelle histoire. Si vous n’êtes pas familier avec la saga, vous pourrez voir sa première saison de 8 épisodes dès ce jeudi 14 juillet sans aucun problème.

