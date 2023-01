« Fauda », aura-t-il une saison 5 sur Netflix ?

La quatrième saison de « Fauda » Il n’a été créé sur Netflix que le 20 janvier 2023.mais les fans de la série israélienne tournée en arabe et en hébreu réclament déjà un cinquième volet qui continue l’histoire de l’agent Doron Kavillio qui appartient à l’unité antiterroriste des Forces de défense israéliennes (FDI).

Dans les premiers épisodes du thriller politique, qui a remporté en juin 2016 six prix Ophir, dont celui de la meilleure série dramatique, un agent israélien vétéran revient à la recherche d’un combattant palestinien qu’il croyait mort, déclenchant une série d’événements chaotiques. .

Alors que dans le deuxième volet de « Fauda« , Doron fait équipe avec son ancienne unité secrète après qu’un vieil ennemi cherchant à se venger ait mis en branle un plan encore plus ambitieux, et dans le troisième, Doron prend au piège un boxeur déterminé lorsqu’une mission d’infiltration met l’équipe sur la piste d’un chef du Hamas recherché. par le Shin Bet.

Dans la quatrième saison, Doron et son ancienne équipe sont envoyés en mission à l’étranger lorsque de nouveaux ennemis aux vieilles rancunes attaquent le cœur des opérations du Shin Bet. Ensuite, Y aura-t-il un cinquième versement du Série Netflix israélienne?

« FAUDA », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Bien que ni Oui ni Le géant du streaming a confirmé un nouveau lot d’épisodes de la fiction créée par Lior Raz et Avi Issacharofcomme on le voit dans le dernier chapitre, il est presque certain que l’histoire de Doron Kavillio n’est pas encore terminée et qu’un nouvel épisode est nécessaire pour résoudre plusieurs mystères.

A la fin de la quatrième saison de « Fauda », les funérailles d’Omar à Jénine offrent au Shin Bet une sombre opportunité de s’en prendre à Adel, mettant à nouveau Doron et ses compagnons en danger. Bien qu’ils soient encore vivants, ils ne sont pas hors de danger. Qui a organisé l’embuscade ?

S’exprimant lors d’un événement caritatif pour le service d’ambulance israélien Magen David Adom, Lior Raz a déclaré qu’il n’avait pas encore d’informations sur d’autres saisons, mais « nous sommes ouverts », a rapporté Express.co.uk.

De plus, il a révélé qu’il avait été question de la possibilité de travailler sur un film « Fauda ».. « On parle d’un film très sérieusement”. Cela signifie-t-il que les fans auront un long métrage au lieu de plusieurs chapitres ?

Le succès international de l’émission, qui a déjà été projetée dans 190 pays, a assuré la survie de la série, de sorte que la cinquième saison arrivera probablement bientôt sur Netflix.