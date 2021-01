Fauci soutient le plan du CDC de rouvrir les écoles: «  Nous devons essayer  »

Le Dr Anthony Fauci, l’un des meilleurs experts en santé publique du gouvernement, a déclaré jeudi qu’il soutenait la réouverture des écoles conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Je soutiendrais les recommandations du CDC parce que cela est vraiment basé sur des données … nous devons essayer de ramener les enfants à l’école et c’est l’objectif du président Biden que dans les 100 prochains jours, ramener les K à huit ans à l’école,» Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré sur MSNBC «Morning Joe».

Les responsables du CDC ont déclaré dans une étude publiée mardi que les écoles devraient reprendre l’apprentissage en personne dès que possible si la distanciation sociale et les masques sont correctement appliqués. La recherche, publiée en ligne dans la revue JAMA, a offert des conseils aux responsables locaux, aux administrateurs d’écoles et aux parents sur la façon d’ouvrir des écoles en toute sécurité tout en limitant la propagation du COVID-19.

«Les décisions prises aujourd’hui peuvent aider à garantir le fonctionnement sûr des écoles et à fournir des services essentiels aux enfants et adolescents aux États-Unis», ont déclaré les scientifiques, ajoutant que les écoles devraient limiter les activités qui augmentent le risque de transmission, comme les pratiques sportives en salle et les compétitions.

La réouverture des écoles pendant la pandémie est devenue un point d’éclair politique dans tout le pays, mais la nouvelle administration a promis de rouvrir bientôt les écoles, ce qui pourrait servir de premier grand test au président Joe Biden pendant son mandat.

«Il est moins probable pour un enfant d’être infecté dans le cadre scolaire que s’il était juste dans la communauté», a déclaré Fauci.

Pendant ce temps, Fauci a déclaré que la distribution de vaccins était la «priorité absolue» de l’administration Biden et qu’elle souhaitait faire vacciner autant de personnes que possible. Fauci a prédit un sentiment de normalité à l’automne, mais a averti que la pandémie de coronavirus pourrait s’aggraver avec le grand nombre de cas actuels.

Le nombre total de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis dépasse désormais 25 millions, selon le décompte de NBC, avec plus de 430000 décès. Les États-Unis ont également dénombré plus de 200 000 cas par jour pendant la majeure partie de décembre et janvier.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.