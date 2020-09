FAU-G – une alternative à PUBG annoncée en Inde, et le meme-fest a commencé

L’équipe de nouvelles de tech204 sept. 2020 21:30:46 IST

Un nouveau desi alternative à PUBG a déjà été annoncé, à peine 48 heures après que le gouvernement indien ait interdit 118 applications mobiles chinoises, PUBG inclus. Ces applications menacent la «souveraineté et la sécurité» de l’Inde, selon l’ordre. Ce nouveau jeu d’action multijoueur s’appelle (attendez ça …) FAU-G, abréviation de Fearless et United Guards.

Depuis que le gouvernement a commencé à interdire les applications mobiles chinoises, l’écosystème des applications indiennes a explosé avec des alternatives rapidement bricolées pour tirer parti de la montée potentielle de l’intérêt. PUBG Mobile, un jeu développé par Tencent de la Chine, compte l’Inde comme son plus grand marché. L’interdiction laisse un vide géant dans l’espace de jeu mobile. Le lancement de FAU-G n’est rien de moins qu’une frappe chirurgicale, alors que le fer est chaud.

Pour soutenir l’idée atmanirbhar bharat, l’acteur Akshay Kumar l’a diffusé sur Twitter pour annoncer le jeu local. Les joueurs seront des soldats dans le fauj et selon le tweet, «apprendra également sur les sacrifices de nos soldats». Le tweet a également ajouté que 20% des bénéfices réalisés par le jeu seront reversés au Bharat Ke Veer fonds.

FAU-G est le fruit de nCore Games, un éditeur de jeux mobiles conseillé et investi par l’entrepreneur technologique chevronné Vishal Gondal. Ses antécédents incluent Indiagames, qu’il a vendu à Disney en 2007 et la société de groupe / service de fitness GoQii.

Avec un revirement presque du jour au lendemain, Twitter est tenu d’avoir des opinions. Alors que quelques-uns ont haussé les sourcils:

Beaucoup ont partagé des mèmes hilarants sur les similitudes entre les deux jeux:

De nombreux tweets indiquent maintenant qu’il s’agit d’une image de stock avec le seul changement ajouté est le drapeau indien pour montrer que #FAUG est un jeu indien. J’espère vraiment que cela a été fait sans le savoir et * ESPOIR * que le jeu s’avère être un jeu réel et non copié. Le plagiat n’est pas OK! pic.twitter.com/dhPSrQovVs – Amit Bhawani (@amitbhawani) 4 septembre 2020