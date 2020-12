FAU-G enregistre plus d’un million de pré-inscriptions sur Google Play Store en moins de 24 heures

Tendance FP03 déc.2020 13:00:00 IST

FAU-G, le substitut local de PUBG Mobile jeu, a enregistré le plus grand nombre de préinscriptions pour un jeu en Inde en moins de 24 heures. Environ 1,06 million de personnes se sont pré-enregistrées pour Les gardes sans peur et unis (FAU-G), développeur Studio nCore Pvt Ltd annoncé sur Twitter. FAU-G a été annoncé en Inde lorsque le gouvernement a interdit en septembre PUBG Mobile Jeu. Le jeu est maintenant disponible sur Google Play Store et est ouvert à la pré-inscription.

Si vous vous pré-enregistrez FAU-G, vous recevrez une notification chaque fois qu’elle sera disponible pour téléchargement / Les détails, y compris la date de sortie, la taille du jeu, les appareils compatibles n’ont toujours pas été révélés.

Selon la description disponible sur Play Store, le champ de bataille de FAU-G sera « la frontière nord de l’Inde » où un groupe se bat pour protéger et protéger la fierté et la souveraineté du pays.

Les joueurs auront la peau d’un « soldat patriotique » et devraient faire l’expérience de « la bravoure, de la fraternité et du sacrifice des hommes qui gardent les frontières du pays ».

La liste montre également quelques captures d’écran du jeu, donnant un aperçu de ce à quoi ressembleront la peau du soldat et ses armes.

Un teaser de FAU-G a été libéré en octobre à l’occasion de Dussehra. L’acteur de Bollywood Akshay Kumar a lancé une bande-annonce d’une minute du jeu qui montrait des hélicoptères atterrissant sur une bande de terre stérile et un combat s’ensuivant entre les soldats indiens et l’armée adverse.

Selon le co-fondateur de nCore games Vishal Gondal, FAU-G concourra avec d’autres jeux internationaux dont PUBG. Il a ajouté qu’il y a une croyance que les développeurs de jeux indiens ne peuvent pas produire des jeux de bonne qualité et chez nCore, ils veulent leur prouver qu’ils ont tort.

Il convient également de mentionner que PUBG Corporation a annoncé qu’elle bientôt déploiement PUBG Mobile Inde dans le pays.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂