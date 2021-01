FAU-G devient le meilleur jeu gratuit; enregistre plus de 5 millions de téléchargements sur Google Play Store

29 janv.2021 10:41:07 IST

FAU-G avait créé beaucoup de buzz avant son lancement. FAU-G est un jeu développé localement qui a été créé par les jeux nCore basés à Bangalore. Le jeu a été lancé le 26 janvier et a réussi à devenir un énorme succès. C’est devenu le jeu gratuit le plus populaire sur Google Play Store et a géré plus de 5 millions de téléchargements en une seule journée. Plus encore, le jeu a reçu une moyenne de 4,1 notes sur le Google Play Store.

Le développeur de jeux nCore Games s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle, en écrivant: « #MakeInIndia Wins @GooglePlay FAU-G est maintenant le jeu gratuit n ° 1. Merci l’France! #JaiHind. »

L’annonce du jeu a été faite dans un premier temps par l’acteur de Bollywood Akshay Kumar via son pseudo Twitter. Le jeu devait être lancé en octobre 2020 mais a réussi à faire son chemin en janvier 2021. Pour l’instant, le jeu n’est disponible que sur la plate-forme Android et il n’y a pas de nouvelles de sa disponibilité sur iOS.

La société mère nCore Games a déclaré que FAUG obtiendrait un Match à mort par équipe 5v5, Battle Royale et d’autres modes qui seront bientôt ajoutés. Aucune nouvelle sur la mise à jour n’a été annoncée à ce jour.

FAUG est livré avec un mode de campagne pour une seule personne et est basé sur la querelle entre les soldats indiens et chinois, basés dans la vallée de Galwan. Contrairement à son homologue, le jeu n’obtient pas le mode de jeu Battle Royale.

Le gameplay de FAU-G dépeint la vie d’un soldat indien et comment les soldats combattent à la frontière. Le gameplay ressemble à un thème indien, dépeignant la vallée de Galwan.

Comment télécharger FAU-G

Étape 1: pour télécharger FAU-G, allez sur Google Play Store et tapez FAU-G dans la recherche

Étape 2: Ouvrez FAU-G et cliquez sur le bouton d’installation

Étape 3: Après avoir cliqué sur le bouton d’installation, attendez que le jeu se télécharge

Étape 4: Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur l’application de jeu et commencez à jouer

Selon un rapport antérieur, le jeu a une taille de 460 Mo sur le Play Store et bien qu’il ne soit pas encore sorti pour les utilisateurs iOS, il devrait être bientôt déployé. Pour l’instant, le jeu n’a que le mode « Campagne – Contes de Galwan Valley ». Il recevra finalement quatre autres modes, dont « Team DeathMatch » et « Free for all – Every man for yourself ».

.

