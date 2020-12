Fatshark présente le nouveau Warhammer 40,000: Darktide

Contrairement à la croyance populaire, nous allons entendre beaucoup de cris dans l’espace avec la future version de Warhammer 40,000: Darktide.

Les récents Game Awards 2020 nous ont apporté beaucoup de nouvelles et de mises à jour pour le monde des jeux vidéo. Certains d’entre eux plus ou moins attendus comme GOTY pour The Last of Us II, d’autres peut-être avec plus de surprise comme le jeu vidéo Evil Dead ou le titre qui nous concerne aujourd’hui, Warhammer 40,000: Darktide. En dessous de ces lignes, nous vous laissons avec une bande-annonce qui contient un peu de gameplay.

D’après ce qui a été vu dans cet aperçu, les gars de Fatshark vont continuer à faire ce qu’ils font de mieux et que nous avons déjà apprécié à plus d’une occasion. Nous avons donc changé le thème fantastique vu dans Vermintide et sa suite, en voyageant des milliers d’années dans le futur dans l’autre franchise bien connue de Games Workshop. Mais encore une fois, la base jouable sera la même que dans les titres Warhammer susmentionnés.

Cela signifie, par exemple, que nous pouvons à nouveau réunir jusqu’à quatre amis pour lutter contre des hordes d’ennemis désireux de nous achever. Malgré son action futuriste, le combat au corps à corps restera très présent, mais il y aura aussi du temps pour utiliser différentes armes à feu. Ce sera la plus grande nouveauté du titre par rapport à d’autres de ses œuvres précédentes, mis à part le changement logique d’environnement.

Dans Warhammer 40,000: Darktide, nous devrons combattre une secte connue sous le nom de Admonition qui est folle pour prendre le contrôle de la planète Atoma Prime. Alors, prenez trois camarades d’armes et que ce soit ce que Dieu veut.

Pour le moment, le jeu n’est annoncé que pour PC et Xbox Series X, avec une date prévue à une heure indéterminée en 2021.

Allons-y!