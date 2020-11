Fatman Review: Mel Gibson offre une vision tordue du père Noël

Homme gros offre une version résolument sombre et tordue de la saison des fêtes. La joie de Noël est remplacée par un enfant maléfique, un assassin impitoyable et un père Noël assiégé avec un déficit budgétaire. Le film est commercialisé comme une comédie d’action sombre, mais c’est une satire étonnamment réfléchie. Homme gros reflète les pires instincts des temps modernes. Cela montre comment l’égoïsme et l’immoralité peuvent conduire à des résultats violents. Certains publics seront consternés, mais l’histoire racontée a certainement du mérite.

Mel Gibson incarne Chris Cringle, un père Noël qui travaille dur pour maintenir son entreprise à flot. Il a une merveilleuse épouse (Marianne Jean-Baptiste) et une légion d’elfes engagés, mais un déficit budgétaire paralysant met en danger toute l’opération. Sa subvention annuelle du gouvernement est basée sur le nombre de cadeaux offerts. La liste coquine a augmenté de façon exponentielle. Plus d’enfants ne méritent pas de cadeaux. Les morceaux de charbon ont sérieusement affecté les résultats.

Billy Wenan (Chance Hurstfield) est un tyran de la taille d’une pinte qui obtient toujours son chemin. Élevé par une grand-mère malade, Billy dirige leur riche foyer avec une mitaine de fer. Deuxième place à la foire scientifique de l’école, ça n’arrive pas, Billy ne perd jamais. Sa fureur atteint une masse critique lorsqu’il reçoit un morceau de charbon à Noël. Billy engage un tueur à gages impitoyable (Walton Goggins) pour chasser le Homme gros vers le bas.

Cinéastes Eshom et Ian Nelms (Crime dans les petites villes) mettez du courage du monde réel dans un personnage légendaire. Leur version du Père Noël pourrait être n’importe quel propriétaire d’entreprise essayant de s’en sortir. Malheureusement, son produit est basé sur la bonté de l’humanité. Des pertes croissantes conduisent à un manque de foi. Une intrigue secondaire fascinante a Chris sous-traitant les elfes pour un projet militaire secret. Ces scènes sont hilarantes, mais tout aussi troublantes. Un homme décent doit compromettre ses valeurs pour un chèque de paie. Regarder les bureaucrates du gouvernement prendre le contrôle de Noël est une leçon qui donne à réfléchir.

Walton Goggins est un antagoniste sans âme et au sang froid. Le tueur impitoyable a aussi un os à choisir avec le Homme gros. Il est drôle comme l’enfer secouant le concurrent de l’exposition scientifique de Billy. Mais les rires se transforment en frissons avec son décompte stupéfiant. Goggins apporte une menace réaliste à l’intrigue. C’est un psychopathe débridé sans aucune caractéristique rédemptrice; le résultat final de la maltraitance et de la négligence pendant l’enfance. Sa confrontation avec le Homme gros est absolument brutal.

La relation entre Mel Gibson et Marianne Jean-Baptiste est attachante. Le grisonnant Chris Cringle a un partenaire capable et solidaire. Leurs scènes de chaleur et de gentillesse réelles tempèrent la laideur de l’intrigue. Ils sont crédibles et ont de la chimie en couple. Homme gros aurait pu être un film plus traditionnel. J’aurais honnêtement pu les regarder faire face au cauchemar de Noël.

Pour être clair, Homme gros n’est en aucun cas un film pour enfants. Le film n’est pas torride comme Bad Santa, mais obtient facilement sa cote R avec les thèmes de la violence, du langage et des adultes. Homme gros nécessite une réflexion abstraite et une appréciation d’un complot subversif. Il est long, mais satirise habilement le manque de véritable esprit de Noël. Homme gros est une production de Fortitude International, Ingenious et Mammoth Entertainment. Il ouvrira dans certains cinémas le 13 novembre. Suivi d’une sortie numérique et à la demande le 24 novembre. Homme gros est distribué par Saban Films.

Sujets: Fatman, Streaming

