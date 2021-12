Fatigué de The Witcher ? Henry Cavill veut jouer dans un autre film de jeu vidéo

Parmi les productions les plus vues aujourd’hui en Netflix, se démarque Le sorceleur. Sa formule ? Capturez les utilisateurs qui aiment jeux video, ongle méga production Oui Henri Cavill comme une grande figure de proue. C’est que sans aucun doute cette série a su devenir l’une des fictions les plus divertissantes et flattées par les abonnés du Red N. Cependant, son protagoniste aurait son esprit en dehors de cette histoire et déjà Je penserais à l’adaptation d’un autre jeu vidéo.

En 2019, une histoire qui deviendrait plus tard une franchise avec son propre nom est arrivée sur la plateforme de streaming. C’était la série créée par Lauren Schmidt Hissrich, qui à son tour a été inspiré par la saga du livre homonyme de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. De cette façon, l’intrigue de Geralt de Riv -Un sorcier chasseur de monstres légendaire- est devenu un véritable événement qui a conduit à quelques productions Netflix.

Il y a tout juste 3 jours, le géant du streaming dévoilait la deuxième saison avec huit autres épisodes renouvelés. En ce sens, la série s’est une nouvelle fois positionnée dans les tendances, en même temps que les réactions remplissaient les réseaux sociaux. Cependant, son protagoniste Henry Cavill pourrait penser à nouveaux projets, malgré le fait qu’il adore son personnage, qu’il a lui-même demandé au showrunner après avoir joué au célèbre jeu vidéo.

C’est en dialoguant avec Game Reactor que l’acteur britannique a assuré : « Il est difficile de parler d’autres adaptations de jeux vidéo car Je suis lié à une propriété intellectuelle et à une entreprise. C’est une chose difficile à faire, donc je ne veux pas me retrouver dans un coin avec ça, même s’il y a beaucoup de jeux là-bas.”. Après avoir hésité sur la question, il a décidé d’en mentionner une Octobre 2018.

« j’ai commencé à jouer Red Dead Redemption 2. Je sais que j’étais un peu en retard à cette fête, mais depuis que j’ai commencé à y jouer, je l’apprécie vraiment. Je pense que ce serait amusant de ctransformer quelque chose comme ça en film« , a-t-il conclu à propos du produit de Moteur de jeu avancé Rockstar. La vérité est qu’il reste Le sorceleur pendant un certain temps et l’univers ne fait que commencer, il faudrait donc apparemment quelques mois pour le voir dans ce monde ouvert où l’action et l’aventure occidentales sont l’attraction principale.

