Fatigué de Sanremo? Voici l’astuce pour supprimer les publications de festival des médias sociaux

Un point fixe de Sanremo est qu’en plus de monopoliser les télévisions du pays, le festival parvient également à envahir complètement tous les réseaux sociaux des Italiens. Du premier épisode à la finale, la semaine de Sanremo transforme complètement tous les réseaux sociaux, de Twitter à Instagram, les envahissant de commentaires, de mèmes, de bulletins et d’images liés à l’événement et à ses protagonistes. Un élément que tout le monde n’apprécierait pas, mais qui peut facilement être éliminé avec une simple astuce. Ou plutôt, avec une extension appelée Social Fixer qui promet d’éliminer toute trace de Sanremo de sa bulle web.

Son fonctionnement est très simple: une fois installé et configuré, l’extension Fixateur social est capable d’obscurcir les messages d’amis qui traitent avec Sanremo sans bloquer complètement cette personne (la seule option native que le réseau social met à disposition). Vous pouvez l’installer à partir du site officiel, où vous pouvez sélectionner votre navigateur (il est disponible pour tous les principaux) qui sera alors prêt à exclure Sanremo de tout Facebook. La mise en place est simple, car il vous suffit de saisir les mots-clés liés au festival pour lancer une sorte de censure automatique des posts sur notre fil.

En bref, vous définissez cette extension en spécifiant que lorsqu’un article contient l’un de ces mots-clés, le programme doit masquer cet article. Vous pouvez donc insérer des termes tels que « Sanremo » et « Festival », mais aussi « Amadeus », « Fiorello » et « Bugo » pour vous assurer que vous ne rencontrez aucun contenu sur le festival de chant. Une fois réglé, le va bloquer tous ces messages en les remplaçant par une petite boîte qui avertit que vous avez caché du contenu relatif à Sanremo. Cependant, si vous mourez vraiment de curiosité, vous pouvez toujours cocher cette case et accéder à l’article original.

