Fatboy SSE raconte l’histoire de Crazy Machete et détaille la perte de poids de 80 livres

Fatboy SSE raconte une histoire folle d’avoir été attaqué par un homme brandissant une machette dans le dernier épisode de Mafia Radio avec DJ Paul.

Le poids de Fatboy SSE fait partie de son nom de scène, mais il essaie de vérifier sa santé, perdant quatre-vingts livres et détaillant comment il l’a fait dans le dernier épisode de Radio mafia avec DJ Paul. Il est connu pour être un grand gars. Cela fait désormais partie de son attrait, mais Fatboy SSE veut que sa vie soit aussi longue que possible, alors il apporte les changements nécessaires à son alimentation. Adoptant un style de vie pescétarien, Fatboy et DJ Paul ont tous deux coupé la viande rouge de leur alimentation. Ils ont commencé leur conversation de 30 minutes en discutant de ce qu’ils ont mangé, en s’offrant des alternatives avant d’entrer dans le vif du sujet.

Rich Fury / Fatboy a ensuite expliqué comment il gagnait de l’argent, révélant qu’il touchait un salaire complet d’Instagram. Détaillant ses critères de promotion sur la plate-forme de médias sociaux, Fatboy dit qu’il a également fait 200 apparitions et spectacles dans des clubs au fil des ans, qui ont récemment ralenti à cause de COVID-19, ainsi que son entreprise musicale actuelle avec EMPIRE. Contrairement à la croyance populaire, la musique est en fait venue en premier pour Fatboy avant de exploser en tant que comédien sur les réseaux sociaux, la star révélant qu’il a grandi en écoutant des artistes comme DJ Paul et Three 6 Mafia. Ailleurs au cours de leur entretien, Fatboy SSE se fait un devoir de la situation la plus effrayante dans laquelle il ait jamais été, ce qui l’a impliqué d’être tranché avec une machette. « Je vais en garder un millier. La situation la plus effrayante dans laquelle j’ai été, et je savais qu’elle allait s’effondrer, c’est quand j’ai été tranché avec une machette au poignet », a déclaré Fatboy avant de montrer sa cicatrice devant la caméra. «Nous étions dans une grosse bagarre. Le mec est venu dans mon quartier dans mon quartier, nous invitant à sa soirée privée et je ne l’avais pas. Je me dis, ‘nah n *** a, tu ne viens pas Alors j’ai jeté une canette de soda sur sa voiture et heurté sa voiture. Il était comme, « qui a fait ça? », alors j’étais comme, « moi! » Il est venu sur le trottoir où se trouve mon pâté de maisons, là où se trouve l’épicerie chinoise, alors je l’ai juste frappé au visage. Il est allé à sa voiture et je pensais qu’il allait chercher un balai ou un poteau. Je ne le suis pas vraiment inquiet, je lui dis, ‘n *** a tu es une salope.’ «

Il s’avère que le gars est venu se balancer avec une machette, qui l’a frappé au poignet. Alors qu’il s’enfuyait, l’homme l’a de nouveau frappé dans le dos avec la machette. Fatboy dit que tout s’est passé en 2012. Après cela, il est allé chercher une arme à feu, qu’il s’est assuré de transporter avec lui. Écoutez l’histoire folle ci-dessus sur le dernier épisode de Mafia Radio.