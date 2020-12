Fatale Trailer verrouille Hillary Swank et Michael Ealy dans un jeu dangereux ce Noël

Lionsgate a publié la bande-annonce de Fatale. Le thriller psychologique met en vedette Hillary Swank et Michael Ealy. L’intrus Le réalisateur Deon Taylor a réalisé le prochain film à partir d’un scénario de David Loughery. Le studio avait initialement prévu d’avoir Fatale en octobre de cette année, mais la crise de la santé publique a mis un terme à cela. Au lieu de cela, Lionsgate diffusera le film le 18 décembre dans certains cinémas.

Après une aventure sauvage d’une nuit, Derrick (Michael Ealy), un agent sportif à succès, regarde sa vie parfaite disparaître lentement quand il découvre que la femme sexy et mystérieuse pour laquelle il a tout risqué est une détective de police déterminée (Hilary Swank) qui l’emmène dans sa dernière enquête. Alors qu’il essaie désespérément de rassembler les pièces, il tombe plus profondément dans son piège, risquant sa famille, sa carrière et même sa vie. Fatale est un thriller psychologique passionnant et provocateur et un jeu imprévisible de chat et de souris où une erreur peut changer votre vie.

En plus de Hilary Swank et Michael Ealy, Fatale met également en vedette Mike Colter, Danny Pino, Tyrin Turner et Damaris Lewis. Deon Taylor était plus qu’heureux de reculer la date de sortie. « En ces temps sans précédent, tant de choses nous ont été prises dans le monde du divertissement et cela a eu un effet sur tout le monde dans le monde », a récemment déclaré Taylor. « L’industrie cinématographique a travaillé dur pour développer des protocoles et des directives de sécurité afin de retourner dans les salles du pays de la bonne manière. Avec ces progrès, je suis heureux d’annoncer que le 18 décembre, nous sortirons notre film Fatale, partout dans les cinémas. »Les cinémas en Amérique du Nord font de leur mieux pour garder leurs portes ouvertes en ce moment.

Pour se préparer pleinement à une date de sortie en décembre, Deon Taylor s’est associé à CinemaSafe et aux cinémas AMC « pour créer un environnement sûr et pour fournir également des projections privées à un public de tout le pays ». Taylor a poursuivi: « Bien que les théâtres aient eu du mal à rester ouverts, je suis heureux d’approuver une expérience théâtrale sûre pour ceux qui veulent simplement voir des films dans l’endroit que nous aimons, le théâtre. »

Fatale est à seulement quelques semaines de la sortie des salles, et Deon Taylor en fait l’une de ses missions pour s’assurer que les choses sont aussi sûres que possible. «Alors que notre campagne se dirige vers le 18 décembre, avec l’aide de CinemaSafe, nous publierons une abondance d’informations sur la façon dont vous pouvez vivre Fatale en toute sécurité dans une salle de cinéma. Offrir aux cinéphiles un sentiment de sécurité est notre priorité numéro un. « Warner Bros. a lancé une bombe ce matin quand ils ont annoncé qu’ils sortiraient tous leurs films 2021 en salles et HBO Max simultanément, ce qui entraînera des changements radicaux dans l’avenir de cinéma. Fatale est produit par Roxanne Avent Taylor, pga, Deon Taylor, pga et Hilary Swank. Vous pouvez consulter la bande-annonce du film ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Lionsgate Movies.

