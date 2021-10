Fatal Frame: le réalisateur envisagerait de remasteriser les livraisons précédentes

Les fans de la saga d’horreur de survie (jusqu’alors oubliée) « Fatal Frame » ont de bonnes raisons d’être enthousiasmés par le retour de « Maiden Of Black Water », un jeu initialement sorti en 2014, pour égaler les performances des consoles modernes. , ce qui pourrait signifier la revitalisation de plus de titres dans cette saga.

Depuis sa création en 2001, « Fatal Frame » a pris ses distances avec le reste des jeux d’horreur en présentant un curieux système de gameplay où le joueur, du point de vue de la première personne, doit parcourir des scénarios labyrinthiques armés uniquement d’une caméra qui l’aidera. vous neutralisez les mauvais esprits que vous rencontrez.

A travers une récente conversation avec JP Games, le réalisateur de la saga Makoto Shibata a partagé quelques mots sur les possibilités du studio Koei Tecmo avec l’idée de présenter de nouveaux remasters de certains opus classiques de la saga « Fatal Frame ».

Bien que ce titre ait été préparé pour le 20e anniversaire de la série, nous n’avons actuellement pas l’intention de développer d’autres versions remasterisées. Cependant, les commentaires que nous avons reçus de tout le monde ont dépassé nos attentes, j’aimerais donc en tenir compte à l’avenir », a déclaré Shibata.

L’équipe Koei Tecmo dans le remastering de « Fatal Frame: Maiden of Black Water », annonçant en juin dernier qu’elle disposera de nouvelles versions pour PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X et PC à partir du 28 juin prochain, représentant un véritable défi d’adaptation, étant donné qu’il s’agit d’un jeu initialement sorti sur Wii U.

Shibata dit que cela a été un défi d’avoir à combiner les informations présentées sur le moniteur de contrôle de la console Wii U avec ce qui est présenté sur l’écran de télévision, en plus d’optimiser sa jouabilité pour le fonctionnement de chaque contrôle. Il assure également qu’il y aura un nouveau « Mode Photographie », qui détectera les fantômes des livraisons précédentes en fonction du lieu et de l’heure.