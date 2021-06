Fat Thor n’est plus alors que le dieu du tonnerre se prépare à transpirer dans de nouvelles images

Il y avait certainement quelque chose à propos Thor : Ragnarok qui a captivé l’imagination des fans par rapport à son prédécesseur Thor: Le Monde des Ténèbres – ce qui ne me dérangeait pas du tout, mais beaucoup de MCU considèrent comme le plus faible de la franchise. Que ce soit le changement de style, avec une apparence visuelle beaucoup plus colorée et un ton moins sérieux, ou simplement que Thor semblait devenir plus amusant à côtoyer alors qu’il partageait des plaisanteries avec Bruce Banner / Hulk, il semble que de nouvelles fuites aient été révélées. que le look de Thor peut être relooké Thor : Amour et Tonnerre. Et tout ça va encore plus des années 80.

nouvelle photo de Chris Hemsworth dal set Thor Love and Thunder pic.twitter.com/JFIPBY2h4F — Marco PDG d’Amici della Postale || Nightcrawler (@R0BERTSTARK) 28 mai 2021

Alors que les nouvelles photos publiées dans le journal britannique The Daily Mail ne révèlent rien d’intéressant en ce qui concerne l’intrigue du film, elles nous donnent un très bon aperçu du Mighty Thor arborant une tenue d’entraînement composée d’un gilet noir, d’un pantalon de survêtement gris et de bottes noires. , qui est brillamment complété par des bracelets et un serre-tête rouges et blancs. Les clichés ont été pris pendant que Hemsworth tournait des scènes au Centennial Park de Sydney. Il semblerait donc qu’en plus de Party Thor, nous n’avons pas Sporty Thor. Je suis sûr que nous ne sommes qu’à quelques pas de démarrer un groupe pop.

Pendant le tournage, Chris Hemsworth a été rejoint par l’un de ses jumeaux, bien que d’après les photos, il ne soit pas clair de quel jumeau il s’agit. Alors que Thor a une légion de fans et que Hemsworth lui-même a vu sa popularité monter en flèche depuis qu’il a joué le personnage, il a récemment révélé que malgré le fait qu’il soit adoré par beaucoup, Thor est toujours battu par Superman en ce qui concerne l’une des préférences de ses enfants. La semaine dernière, Hemsworth a partagé une photo sur Instagram, plaisantant en disant qu’il était heureux d’avoir d’autres fils lorsqu’il a demandé à l’un d’entre eux ce qu’ils voulaient être quand ils seraient grands, recevant la réponse « Superman ».

Ensemble de photos Thor Love et Thunder ! pic.twitter.com/ZGEqT6FUTn — Rächer (@rudiatmonoju) 30 mai 2021

Thor : Amour et Tonnerre vient de terminer le tournage cette semaine, et devrait suivre une formule similaire à la sortie précédente, avec les rebondissements narratifs habituels, les blagues et les one-liners ainsi que quelques séquences flashy lumineuses et, comme il s’agit à nouveau du film de Taika Waititi, on ne sait pas quel genre de références rétro et de chansons pop et rock des années 80 vont nous honorer cette fois-ci. Je veux dire, allez, nous nous souvenons toujours vivement de Led Zeppelin La chanson des immigrés criant alors que Thor réalisait qu’il était le dieu du tonnerre et non des marteaux dans la bataille finale de Ragarok.

Chris Hemsworth sur le tournage du film ‘Thor : Love and Thunder’.⚡ pic.twitter.com/U4DBPqyaGy — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) 28 mai 2021

Suivant Avengers : Fin de partie, il y avait toujours une question de savoir à quoi ressemblerait Thor à son retour lors de sa quatrième sortie en solo, et d’après ces photos, il semble certain que son Fin du jeu persona a bel et bien été mis derrière lui, alors qu’il se pourrait bien que ce look vidéo d’entraînement des années 80 soit exactement cela – Thor revient à son meilleur muscle grâce à des squats difficiles et beaucoup de sueur. Je suis sûr que beaucoup ne s’en plaindront pas, mais il faut dire que s’il n’y a pas une sorte de montage vidéo d’entraînement inclus – peut-être avec Star-Lord comme entraîneur en chef avec une mixtape sur la boombox – alors je vais d’être profondément déçu de l’occasion manquée. Nous découvrirons exactement comment tout cela se passe lorsque Thor : Amour et Tonnerre arrive au cinéma en mai 2022.

