Fat Joe et Maino abandonnent leurs connaissances sur les artistes Rester vigilants: « Les rappeurs sont en danger »

Les deux légendes ont discuté de Jay-Z, King Von, Snoop Dogg et bien plus encore en conseillant aux rappeurs de se débarrasser de leur ancienne vie.

Ces derniers mois, nous avons vu un nombre croissant de rappeurs qui ont été tués, blessés dans des fusillades ou arrêtés pour de graves accusations fédérales. Avant de se remettre aux autorités, Casanova a prévenu cette génération de rappeurs qu’ils étaient des cibles et de se déplacer avec prudence. Fat Joe et Maino semblent d’accord, alors qu’ils se sont assis pour parler du sort des artistes actuels dans le jeu alors que Joe déclarait que « les rappeurs sont en danger ». La paire de légendes du rap a bavardé pendant un peu plus d’une heure au cours de laquelle ils ont discuté d’une myriade de sujets, y compris la nécessité d’un changement lorsqu’un rappeur souhaite passer de la rue à la salle de conférence. Ils ont félicité Jay-Z d’avoir été le modèle, sans jeu de mots, de ce modèle alors qu’il construisait un empire et amenait ses amis et partenaires avec lui qui se consacraient à l’élévation des projets. « Après un certain temps, vous commencez à voir que vous n’avez pas tout en commun avec certains des négros avec lesquels vous avez commencé », a déclaré Maino. « Parce que vous essayez de faire des affaires différentes, vous essayez de naviguer et de vous mettre à niveau vers un endroit différent, alors j’ai commencé à voir que je devais un peu pivoter parce que si nous sommes tous des n * ggas sales alors en quoi cela aide-t-il? Si nous tous juste gon ‘be hood street n * ggas, hustlas forever, alors comment ça aide? « Fat Joe a ajouté: « Certains gars, je peux inviter chez moi et je peux avoir un million de dollars en espèces et ils ne prendront pas un dollar. Mais je ne leur ferais pas confiance pour marcher avec vous au coin de la rue, parce que ils pourraient faire de la merde. » Maino a cosigné et ajouté ailleurs que l’état d’esprit d’un arnaqueur est ce qui rend les gens si prospères dans les entreprises américaines. Les deux hommes ont encouragé les rappeurs à s’éloigner de là où ils étaient avant de chercher une carrière réussie dans l’industrie, car s’ils continuent à courir dans les rues, ils finiront par trouver ce qu’ils recherchent avec des personnes avec lesquelles ils auraient probablement dû couper les liens il y a longtemps. . « Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec cet état d’esprit », a déclaré Maino. « Vendre de la drogue n’est qu’une chose. C’est une chose. Et nous l’avons fait pour décoller. Maintenant que faisons-nous? » Regardez la discussion de Fat Joe et Maino ci-dessous et voyez ce qu’ils avaient à dire sur Snoop Dogg, Casanova, Jim Jones et King Von.