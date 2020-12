Fat Joe envoie des prières à Ashanti après avoir testé positif pour COVID-19

Fat Joe a envoyé des prières à Ashanti après que le chanteur ait été testé positif au COVID-19.

Fat Joe envoie des prières pour Ashanti après que la légende du R&B a annoncé qu’elle avait été testée positive au COVID-19 avant elle Verzuz bataille avec Keyshia Cole. Scott Gries / «Prières pour ma sœur @ashanti désolé @keyshiacole, nous y arriverons le 9 janvier», a-t-il écrit sur Instagram, samedi soir. Fat Joe et Ashanti ont collaboré pour l’un des plus grands singles à succès de 2001 « What’s Luv? » qui a également présenté Ja Rule. « Salut à tous, je n’arrive pas à croire que je dis ça mais j’ai testé positif au COVID-19 », a écrit Ashanti sur Instagram, quelques heures avant sa date prévue. Verzuz apparence. « Je vais bien et je n’ai aucune douleur. Je suis en fait pour faire le Verzuz depuis ma maison … Nous essayons de comprendre. » «Je ne pense pas vraiment que les gens devraient parler d’une véritable pandémie de santé. Et c’est une peur qui continue », a répondu Cole. «Nous allons juste le ramener tout de suite. Nous allons le faire pour les dames, [just] comment les gars l’ont fait la semaine dernière, nous allons le faire pour les dames et nous allons en faire un bon moment. Nous allons en faire un moment. L’Ashanti-Keyshia Cole Verzuz Battle sera désormais diffusé le 9 janvier, a annoncé la série. [Via]