Fast X Star Ludacris taquine les rebondissements, les virages et les surprises

D’une certaine manière, le Rapide et furieux franchise a atteint dix sorties, et alors que beaucoup d’entre eux jouent les mêmes rythmes, la star de retour Ludacris a déclaré que le public sera « très surpris » par ce que X rapide a en magasin. S’adressant à Entertainment Tonight, Ludacris a abordé la tâche difficile d’aller plus loin et plus vite avec chaque tranche, taquinant les rebondissements, les virages et les nouveaux personnages qui X rapide apportera.

« Chaque film auquel je pense… ‘Comment pouvons-nous [top this]? Comment pouvez-vous dépasser l’espace ? Comme, allez, mec. Il y a des rebondissements. Il y a plus de virages. Il y a encore plus de personnages introduits qui vont vous époustoufler … Il y a beaucoup de choses à retenir du prochain. Il sort l’année prochaine. »

Peu de choses ont encore été révélées concernant la direction de X rapide, mais nous savons que cela ajoutera la star de l’action Jason Momoa à la mêlée. Mais plutôt que de rejoindre Dom et sa famille, Momoa sera opposé à eux en tant que méchant du film. Attendez-vous donc à beaucoup de rebondissements et de surprises en ce qui concerne le personnage de Momoa.

Mis à part le rôle de Momoa, la seule autre chose que nous savons sur X rapide est qu’il y a eu plus de drames dans les coulisses que quiconque ne s’y attendait. Après seulement une semaine de tournage, le réalisateur Justin Lin s’est éloigné du projet. La décision du cinéaste serait intervenue à la suite d’une dispute avec la star Vin Diesel, qui a, bien sûr, dissuadé les autres de retourner dans le Rapide et furieux la franchise. X rapide sera désormais dirigé par Louis Leterrier, qui est surtout connu pour L’Incroyable Hulk, la série Transporter, Le Choc des Titans, et Maintenant tu me vois.

Malgré ces retombées dramatiques, Ludacris assure aux fans que le reste de la distribution n’est qu’une famille heureuse. « La famille Fast est vraiment comme une vraie famille hors écran », a déclaré Ludacris à propos de son travail sur la franchise Fast and Furious. « Nous sommes les acteurs les plus chanceux du monde entier. Croyez-moi, la plupart des films quand ils crient coupent, tout le monde suit son propre chemin. Nos enfants se connaissent. Ils sont comme les meilleurs amis … Nos enfants adorent ça parce que ils sont comme, ‘Oh, c’est l’oncle Vin. Oh, c’est l’oncle Tyrese.’ Ils les appellent vraiment oncle… c’est la meilleure chose au monde. »





X rapide Ramenera la franchise excessive à ses racines

Maintenant que Dom et sa famille sont littéralement allés dans l’espace, il est facile d’oublier que la … franchise excessive a eu un début beaucoup plus humble. Commencer sa vie comme un semi-remake de Point de rupturela première Le rapide et le furieux trouve l’agent du FBI de Paul Walker tentant d’infiltrer et de capturer Dom et son gang, qui ne font que voler des lecteurs de DVD et autres dans des camions.

Depuis que le gang a commencé à sauver le monde de la destruction totale encore et encore, les fans se sont demandé si Rapide et furieux reviendra jamais à ces temps plus simples. Eh bien, selon Tyrese Gibson, X rapide ramènera en effet la franchise d’action à ses racines – ce qui pourrait n’être qu’une des surprises maintenant taquinées par Ludacris. « Les fans ont voulu au fil des ans que nous revenions aux racines de ce que nous connaissons et aimons à propos de Fast », a déclaré Gibson à propos de Fast X. « Nous vous avons entendu. Et nous le faisons.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Chris « Ludacris » Bridges, Michael Rooker, Scott Eastwood et Charlize Theron, Jason Momoa, Rita Moreno, Alan Ritchson, Daniela Melchior et Brie Larson , X rapide est prévu pour être publié le 19 mai 2023 par Universal Pictures.