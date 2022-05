Fast X recrute la star de Reacher Alan Ritchson

Un autre grand nom a rejoint le casting étoilé de X rapidela dixième et avant-dernière tranche du Rapide et furieux série de films. Le film est actuellement en production, bien qu’une pause ait été prise après que le réalisateur Justin Lin ait quitté le projet. Alors que le film avance avec le nouveau réalisateur Louis Leterrier, le casting s’est également élargi avec Atteindre La star Alan Ritchson a signé pour jouer un rôle de premier plan, comme l’avait initialement rapporté Deadline.

Ritchson est surtout connu pour Atteindre, compte tenu de l’immense succès de la série Prime Video. Une deuxième saison de l’émission est actuellement en préparation et Ritchson devrait revenir. Amazon a également signé l’acteur pour un contrat de trois films à la suite de Atteindre, il jouera donc également dans plusieurs films à venir sur Prime Video. Ses autres rôles connus incluent Thad Castle dans Etat de la montagne bleueAquaman dans Smallvilleet Hank Hall dans Titans.

Ritchson n’est pas le seul grand nom à faire son Rapide et furieux débuts dans X rapide. Après Capitaine Marvel La star Brie Larson a publiquement fait campagne pour un rôle dans la série, ses souhaits ont été exaucés lorsque Vin Diesel l’a recrutée pour le dixième Rapide film. Aquaman la star Jason Momoa a également été choisie pour jouer le méchant du film, et La brigade suicide La vedette Daniela Melchior a été choisie pour un rôle mystérieux. Car X rapide a un budget qui serait de l’ordre de 300 millions de dollars, il semblerait que les cinéastes n’épargnent aucune dépense lorsqu’il s’agit de constituer un casting de stars.

Bien sûr, les principaux acteurs de la franchise devraient également revenir. Cela inclut évidemment Diesel avec d’autres Rapide et furieux anciens élèves de retour, dont Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster et Cardi B. Il y a de fortes chances qu’il y ait des surprises, comme le retour d’autres acteurs de la série , même si nous ne devrions pas compter sur un caméo de Dwayne « The Rock » Johnson.

Lin restera à bord en tant que producteur après avoir quitté le poste de réalisateur. Diesel, Neal H. Moritz, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Clayton Townsend et Samantha Vincent sont également producteurs. Lin a co-écrit le scénario avec Dan Mazeau.

Fast X sera l’avant-dernier film Fast and Furious





Le plan est pour le Rapide et furieux série de films à conclure après deux autres films. X rapide est le premier de ces deux derniers films, que Justin Lin avait prévu de réaliser avant sa récente sortie. Alors que la série de films continue de rapporter gros au box-office, F9 ne faisant pas exception, Vin Diesel estime que le moment est venu de commencer à clore cette histoire. L’année dernière, il a expliqué que l’histoire méritait d’avoir une conclusion appropriée.

« Chaque histoire mérite sa propre fin », a déclaré Diesel, par AP. « Je sais que les gens vont avoir l’impression que ça ne doit pas se terminer, mais je pense que toutes les bonnes choses devraient le faire. Il y a des raisons pour une finale. Je pense que cette franchise l’a mérité. »

X rapide est prévu pour une sortie en salles le 19 mai 2023.





