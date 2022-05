Fast X ramènera la franchise à ses racines, déclare Tyrese Gibson

Selon Rapide et furieux alun Tyrese Gibson, la suite à venir X rapide ramènera la franchise d’action à succès à ses «racines». Apparaissant dans une vidéo récente sur X rapide Instagram de la co-star Vin Diesel, Gibson a révélé qu’ils avaient écouté les fans et que le suivi reviendra à ce qui a fait le Rapide et furieux si populaire en premier lieu.

« Les fans ont voulu au fil des ans que nous revenions aux racines de ce que nous connaissons et aimons à propos de Fast. Nous vous avons entendu. Et nous le faisons.

La dernière vidéo de Vin Diesel se montre avec Gibson sur le tournage de X rapide, avec une légende à côté des images révélant que la production est maintenant dans la semaine 7 du tournage de la suite très attendue. Maintenant, qu’est-ce que Tyrese Gibson veut dire exactement quand il dit que X rapide va « revenir aux racines » est n’importe qui deviner. Mais il est peu probable que le gang vole à nouveau des lecteurs de DVD dans des camions.

Gibson pourrait signifier, cependant, que le Rapide et furieux famille assumera une mission beaucoup plus insulaire en quelque sorte X rapide – une mission qui impliquera sans aucun doute un braquage quelconque. Depuis leurs débuts relativement modestes, dont la plupart impliquaient des courses de rue, la famille s’est depuis apparentée à l’équipage de Mission impossible. Entreprendre des missions qui sauvent le monde sont devenus leur modus operandi, mais il semble que X rapide pourrait changer cela, ramenant les choses sur terre plutôt que de renvoyer Dom et sa famille dans l’espace. Encore.

Apportant X rapide au grand écran a été beaucoup plus dramatique que prévu





Universal Studios

Pendant que nous réfléchissons à ce qu’est exactement l’histoire du « retour aux sources » de X rapide impliquera, la tâche de porter la suite sur grand écran a été plus que suffisamment dramatique à elle seule. Le drame dans les coulisses a commencé lorsque le réalisateur Justin Lin, qui a été engagé pour diriger les deux X rapide et Rapide et furieux 11, a soudainement quitté le projet après moins d’un mois de tournage. Citant des «différences créatives», il est depuis apparu que Lin avait peut-être quitté le monde de Fast and Furious grâce au comportement de Vin Diesel.

D’autres rapports ont fait état d’un « désaccord majeur » entre Justin Lin et Vin Diesel qui s’est produit lors d’une réunion de quatre personnes. Diesel serait arrivé avec des notes, quelque chose dont Justin Lin était naturellement mécontent, étant donné qu’il croyait que le scénario était terminé, la réunion se serait terminée par « une porte claquée », avec des sources disant que « Justin en a finalement eu assez et a dit: » Ce film ne vaut pas ma santé mentale.

L’Incroyable Hulk Louis Leterrier dirigera désormais X rapide. Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker et Charlize Theron, X rapide ajoutera Jason Momoa en tant que méchant aux côtés de Daniela Melchior et Brie Larson.

X rapide est prévu pour être publié aux États-Unis le 19 mai 2023 par Universal Pictures.





