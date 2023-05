Fast X pourrait être divisé en trois parties au lieu de deux

Il semblait que la fin était proche pour le Rapide furieux saga, avec la première de la première partie de X rapide juste au coin de la rue, et un prochain et dernier film qui sortira bientôt. Cependant, il semble que la franchise d’action à succès pourrait durer un peu plus longtemps.





X rapide arrive dans les salles ce mois-ci, deux ans après la première de la neuvième partie de l’histoire qui a commencé en 2001 avec Vin Diesel et Paul Walker à la barre. Plus de 20 ans plus tard, la saga ne s’est pas arrêtée et est devenue un phénomène mondial malgré de vives critiques reçues pour le manque de réalisme de ses séquences d’action et le développement étrange des histoires.

Au milieu de la promotion du nouveau film, Diesel a donné un peu d’espoir aux fans qui pensaient que la fin était proche, laissant entendre que le dernier épisode pourrait être divisé en trois parties au lieu de deux, comme prévu à l’origine (via l’utilisateur de Twitter ErickDavis):

Compte tenu des chiffres écrasants que la franchise a enregistrés au box-office, il ne serait pas surprenant qu’ils décident de l’étendre. En fait, en 2019, la première extension majeure de l’histoire est venue avec son premier spin-off mettant en vedette Dwayne Johnson et Jason Statham, Hobbs & Shawavec lequel il était également prévu de faire une saga séparée en raison des conflits entre The Rock et Diesel.

Et bien que cet univers cinématographique n’ait pas fonctionné, Rapide furieux avait sa série animée sur Netflix, et Vin Diesel avait plusieurs idées de retombées qu’il voulait développer, comme une mettant en vedette les femmes de la franchise, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, et plus encore.

À quoi s’attendre de Fast X

Pour l’instant, les fans seront les bienvenus dans un nouveau chapitre de l’histoire lorsque X rapide sortira en salles le 19 mai. Le film se connectera directement à la mythologie de la saga, puisque le méchant principal est lié à Fast Five.

Dans le cinquième épisode, Dominic et sa famille étaient à Rio de Janeiro pour échapper à la police après avoir libéré le chef du groupe de prison. Là, ils finissent par coopérer avec les forces pour détrôner le chef de la mafia, Hernan Reyes, sans savoir que leurs actions entraîneraient de graves conséquences à l’avenir.

Des années plus tard, le fils de Reyes, Dante, cherche à se venger de la mort de son père. Il va séparer la famille Toretto afin de pousser Dom à bout et de l’obliger à choisir qui il va sauver, la principale victime de ce nouvel ennemi étant le fils de Dom, Brian.

Pour cette nouvelle aventure la saga mettra en scène les retours de Diesel, Brewster, Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham et Scott Eastwood.

Ils seront rejoints par de nouvelles stars, Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno dans le rôle de Grandma Toretto et Jason Momoa jouant le dangereux Dante. Charlize Theron revient également en tant que Cipher, un méchant des épisodes précédents.

Voici la dernière bande-annonce de X rapide: