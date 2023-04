Fast X : Michelle Rodriguez et Charlize Theron ont filmé une scène sans réalisateur

Images universelles

Le dernier volet de la saga Fast and Furious sera divisé en deux films. Le premier ouvre en mai.

© IMDbMichelle Rodríguez, une icône de la saga.

la saga Rapide et furieuxqui est présent sur nos écrans depuis plus de deux décennies, commencera à dire au revoir cette année avec la première de X rapide. Il est à noter que cette production de Images universelles ce sera plus long que d’habitude et il sera divisé en deux films différents.

Le film mettra en scène tous les membres connus de la « famille » de la saga, menée par vin Diesel depuis 2001. Cela comprend bien sûr deux chiffres comme Michelle Rodriguez et Charlize Theron dans ses articles bien connus Letty Ortiz et Cipherrespectivement.

Dans une interview avec Variété, Michelle Rodriguez a confirmé qu’il y avait une semaine entre le départ du réalisateur Justin Lin (en raison de divergences créatives) et l’arrivée de son remplaçant, louis leterrier. Cette situation a suscité des inquiétudes chez les fans de la saga, car elle pourrait affecter la continuité et la qualité du film, mais pas pour cette actrice qui a révélé un détail très particulier qui montre à quel point elle connaît ses personnages.

Rodríguez fait référence à son expérience sur le plateau de tournage de X rapide avec Charlize Theronet décrit son collègue : « Ce n’est pas une blague mais Charlize c’est un monstre ». Puis il a ajouté : « On a tourné notre séquence de combat sans réalisateur ». Dans ce contexte, il a expliqué qu’ils étaient supervisés par le chef de la deuxième unité.

+Les deux stars qui rejoignent Fast X

En plus des membres réguliers de la distribution de Rapide et furieuxla prochaine tranche, X rapideaura également la participation de Jason Momoa et Brie Larson. Les deux acteurs rejoignent la saga à un moment où l’histoire familiale du film touche à sa fin. X rapide est prévu pour la première le 18 mai, et les fans sont impatients de voir comment l’intrigue se déroule avec l’arrivée de ces nouveaux personnages.

