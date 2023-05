Fast X inclura un camée de la fille de Paul Walker, Meadow

Il reste deux films dans le Rapide et furieux séries de films, comme X rapide est censé servir d’avant-dernier versement. Avec des plans pour mettre fin à la longue série de films, Vin Diesel and Co. a tout mis en œuvre pour inclure autant que possible les fans, permettant aux acteurs et à l’équipe de mettre fin à cette histoire en grand. Cela signifie non seulement ramener divers acteurs des épisodes passés avec de nouveaux noms majeurs comme Jason Momoa et Brie Larson, mais aussi honorer l’acteur décédé et la star de la franchise. Paul Walker. Une façon d’y parvenir est de faire venir la fille de Walker, Meadow Walker Thornton-Allanpour une apparence spéciale.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sur Instagram, Walker a partagé une photographie révélant un premier regard sur son personnage, annonçant qu’elle a un rôle dans le film. Elle réfléchit à la façon dont le premier film est sorti alors qu’elle n’était qu’un bébé, et comme son père était une si grande partie de la Rapide famille, elle l’est aussi. Walker poursuit en remerciant le réalisateur Louis Leterrier ainsi que le meilleur ami de son défunt père et partenaire de production Brandon Birtell. Vous pouvez voir le message ci-dessous.

« Un aperçu de mon caméo dans X rapide« , écrit Walker dans la légende. « Le premier jeûne a été publié quand j’avais un an ! J’ai grandi sur le plateau en regardant mon père, Vin [Diesel]Jordana [Brewster]Michèle [Rodriguez]Chris [Bridges] et plus sur les moniteurs. Grâce à mon père, je suis né dans la famille rapide. Je ne peux pas croire maintenant que je peux être là-haut aussi. Avec ceux qui ont été là pour me voir grandir. »

Walker a ajouté : « Merci [Louis Leterrier] pour votre gentillesse, votre patience et votre soutien. On a l’impression que tu fais partie de la famille depuis que nous avons commencé, je suis content que ce ne soit que le début. Dédicace spéciale au meilleur ami de mon père qui est maintenant mon meilleur ami [Brandon Birtell], cela n’aurait pas été possible sans vous. Je suis tellement béni de pouvoir honorer l’héritage de mon père et de le partager avec lui pour toujours. Je vous aime tous tellement. »

Walker a continuellement rendu hommage à son père, partageant souvent des images pour se souvenir de lui. À l’occasion du neuvième anniversaire de son décès en novembre, elle a publié quelques articles sur ses neuf années sans son « ange », notant à quel point elle est « reconnaissante » d’avoir passé du temps avec lui.

Sur un autre message pour l’anniversaire de son père l’année dernière, Walker a écrit : « Joyeux anniversaire à ma meilleure amie et âme jumelle. Je t’aime pour toujours et tu me manques tous les jours. »

Connexes: Vin Diesel ne laissera pas la saga Fast & Furious se terminer sans « vraiment dire au revoir » à Brian O’Conner de Paul Walker





La saga Fast and Furious dira adieu à Brian O’Conner

Images universelles

Lorsque Walker est décédé, la décision a été prise de garder en vie son personnage de Brian O’Conner. Comme sa mort est survenue pendant la production de Furieux 7, des remplaçants ont été utilisés pour terminer le tournage, et même les frères de Walker ont eu la chance de jouer le rôle de Brian. CGI serait également utilisé pour l’apparition finale du personnage, lorsque Brian fait ses adieux à Dom (Vin Diesel) avant que les deux pilotes ne se séparent. C’était une façon touchante d’envoyer Walker tout en gardant son personnage en vie dans le Rapide et furieux monde, et Diesel a depuis promis que la franchise lui ferait un au revoir plus approprié avant de se terminer.

« Ce moment en 2013 où le monde était aux prises avec sa perte, le studio a pris une décision très audacieuse, juste et audacieuse pour garder Brian O’Conner en vie », a récemment déclaré l’acteur à Total Film. « Je vais vous donner ceci sans rien spoiler : je ne pouvais pas imaginer que cette saga se termine sans vraiment dire au revoir à Brian O’Conner. »

X rapide arrivera dans les salles de cinéma le 19 mai 2023.