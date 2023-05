Fast X First Reactions fait l’éloge du méchant de Jason Momoa

X rapide est à seulement une semaine, et il semble que les fans puissent être encore plus excités maintenant que les premières réactions au film ont fait surface en ligne. Le dixième volet du Rapide furieux franchise est le début de la fin, puisque c’est le premier chapitre de deux, ou peut-être trois, qui marquera la fin du chemin des aventures de Dominic Toretto.





Le film, réalisé par Louis Leterrier qui a pris la relève après le départ de Justin Lin en raison de divergences créatives, trouvera la famille en paix et tranquille jusqu’à ce qu’une menace sans pareille qu’elle ait jamais connue traverse leur vie apparemment calme.

Cette fois, c’est personnel, avec le méchant du film sous la forme de Dante Reyes, fils du gangster que Dom a abattu en Fast Five. Des années plus tard, Dante revient pour se venger, et il le fera en séparant la famille et en amenant Dom à choisir qui il sauvera, avec son fils Brian comme principale victime de son plan.

X rapide mettra en vedette les retours de Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jason Statham, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham, Scott Eastwood et Charlize Theron.

En plus de Momoa, les nouveaux venus sont La brigade suicide star Daniela Melchior, Captain Marvel elle-même Brie Larson, Jack Reachd’Alan Ritchson et de Rita Moreno.

Les premières réactions à Fast X concernent Jason Momoa

Découvrez ce que les gens disent de Fast X.

« Construit pour une expérience grand écran remplie de pop-corn. »

« Jason Momoa, qui joue Dante comme la version de F&F du Joker. »

« Fast X appartient à Jason Momoa. »

« Jason Momoa est au niveau de Dieu! »

« La fin peut diviser les fans. »

« Ce que Jason Momoa apporte au film en tant que Dante est magique !!