Après avoir donné vie à l’un des héros les plus populaires de DC Comics, Jason Momoa va changer de cap dans X rapide pour jouer le méchant principal. Dante, son personnage dans le dixième épisode du Rapide furieux saga, est l’antithèse de Dominic Toretto de Vin Diesel et tout un défi pour l’acteur.





L’histoire de Dante remonte au passé de la franchise, en particulier au cinquième épisode, après que Dom et sa famille aient détrôné un empire mafieux au Brésil. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils du méchant de service avait été témoin de la chute de son père et avait planifié sa vengeance pendant des années.

Comme on pouvait s’y attendre avec cette histoire, le personnage de Momoa représente une menace considérable pour le groupe principal, et il cherchera à les séparer pour réaliser ce que personne n’a pu faire jusqu’à présent : faire tomber Dom et payer. Ce ne sera pas une tâche facile, mais il ne fait aucun doute que Dante tentera de laisser des séquelles durables dans ce film et sûrement dans le prochain, qui sera la ligne principale finale. Rapide furieux film.

Et selon le réalisateur, Dante donnera une tournure intéressante à la franchise, divisant le public.





Fast X Director compare le film au succès surprenant des studios Marvel

Lors de la promotion du film, le réalisateur Louis Leterrier s’est entretenu avec Empire. Il a comparé X rapide à un succès intéressant de Marvel Studios, Captain America : Guerre Civileoù les fans avaient le choix entre prendre le parti de Steve Rogers ou celui de Tony Stark :

« C’est vraiment le début de la fin, le début d’une guerre géante entre les deux factions de la lumière et des ténèbres. Les gens vont changer de camp. Le public devra prendre des décisions – qui suivez-vous ? »

Leterrier a repris le rôle de Justin Lin après que Lin ait quitté le projet en raison de différences créatives. Le film est écrit par Lin et Dan Mazeau, avec Lin toujours attaché en tant que producteur.

Avec Momoa et le retour de Diesel, X rapide ramènera Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham et Scott Eastwood. De plus, Daniela Melchior, Brie Larson, Rita Moreno et Alan Ritchson ont rejoint la franchise pour la première fois.

X rapide est prévu pour une sortie aux États-Unis le 19 mai. Le dernier film de la saga principale arrivera l’année prochaine, mais plusieurs retombées sont envisagées par Universal Pictures.