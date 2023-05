Fast X Director arrête le complot de voyage dans le temps pour Fast and Furious 11

Bien que le Rapide et furieux La franchise est déjà allée dans l’espace, et cela signifie généralement que le seul requin qui reste à sauter est l’ancien favori du voyage dans le temps. La possibilité de la Saga rapide revenir dans le passé est quelque chose qui fait l’objet de rumeurs sur Internet depuis un certain temps, de nombreuses théories de fans étant basées sur l’idée que Dom doit remonter dans le temps pour… eh bien, annuler quelque chose. Cependant, ces théories doivent être freinées car il semble qu’il n’y ait aucune chance que la DeLorean électrique apparaisse dans X rapide s’emballe jusqu’à 88 milles à l’heure en Rapide 11.





Louis Leterrier prend la tête de X rapide suite au départ de Justin Lin, et il avait certainement fait sien le film. Cependant, le film ayant livré d’énormes cascades, des décors fous et plus d’action qu’il ne semble humainement possible dans un film, où reste-t-il au prochain film? En parlant à Entertainment Weekly, le réalisateur a fait référence à F9L’action interstellaire de réfute également l’idée de renvoyer l’un des membres de l’équipage Fast dans le temps. Il a dit:

« Qu’est-ce que je pouvais faire ? Voyager dans le temps ? Je n’aurais rien pu faire de plus grand que ça. Il n’y a aucun moyen. Ils sont allés dans l’espace, alors je me suis dit : ‘Ramenons-le sur Terre.’ J’aime le Fast & Furieuxs des films avec de l’espionnage international et aller dans l’espace et tout, mais ce n’est pas pour ça que je regarde ces films. Si j’arrive à faire un Rapide furieux film, c’est celui qui a ramené la course au premier plan. C’est mon héritage en tant que réalisateur, je voulais remettre les voitures au premier plan de Rapide furieux. »

Louis Leterrier est la meilleure personne pour diriger la franchise rapide vers une conclusion.

Alors qu’il y avait toutes les chances que changer de réalisateur et subir des réécritures de dernière minute se soit mal terminé pour X rapide, il semble que le film tombant entre les mains de Louis Leterrier ne pouvait pas mieux tomber. Alors que le film reçoit des critiques mitigées de la part des critiques, le public ne se lasse pas des cascades exagérées du film et de l’ajout de Jason Momoa en tant que méchant maniaque du film.

Lorsqu’il s’agit de ramener le cœur de ce que Saga rapide était à l’origine tout au sujet, Leterrier avait une idée précise qu’il devait impliquer une sorte de course de rue. Il a pu le faire avec style avec la course à quatre de Rio, mais a expliqué que c’était quelque chose qu’il avait ajouté pour revenir à quelque chose qu’on n’avait pas vu dans la franchise depuis un moment. Il a dit:

« Ce n’était pas dans le scénario, c’est quelque chose que j’ai ajouté. En fait, je voulais une course de rue – je n’avais pas vu de course de rue depuis un moment et je voulais que l’antagoniste soit un pilote, je voulais voir nos acteurs au volant , je voulais créer des caméras et des équipements spéciaux pour voler à travers les voitures comme nous n’en avions jamais vu auparavant. J’ai fait tout cela et c’était mon rêve devenu réalité.

X rapide est dans les cinémas partout maintenant.