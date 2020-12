‘Fast & Furious’: Tyrese fait le point sur sa querelle avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson: We ‘Peaced Up’

Il y a une nouvelle mise à jour en ce qui concerne les retombées entre Tyrese et Dwayne «The Rock» Johnson. Comme beaucoup le savent, le Rapide furieux les co-stars sont enfermées dans une querelle amère depuis des années. Mais il semble que les choses commencent à mijoter.

Voici un retour sur le drame entre les deux et ce que Tyrese avait à dire sur leur relation maintenant.

Dwayne «The Rock» Johnson et Tyrese sur le tapis rouge lors d’une première de film en 2015 | Alberto E. Rodriguez / Getty Images Amérique du Nord

Comment la querelle de Tyrese avec The Rock a commencé

Selon E! Nouvelles, des problèmes sont apparus en 2017, lorsque la neuvième tranche de la franchise a été retardée en raison de la production sur Hobbs et Shaw, un spin-off construit autour du personnage de The Rock.

À peu près au moment de la nouvelle, Tyrese a publié un message désormais supprimé appelant sa co-star. «Si vous avancez avec ce film #Hobbs, vous aurez volontairement ignoré le moment de cœur à cœur que nous avons eu dans mon sprinter», a-t-il écrit. «Je ne veux pas entendre parler de vous tant que vous ne vous souvenez pas de ce dont nous avons parlé. Je suis sur votre chronologie parce que vous ne répondez pas à mes SMS – #FastFamily est juste qu’une famille …… .. Nous ne volons pas en solo. «

Il a continué à faire exploser The Rock dans d’autres publications, allant même jusqu’à menacer de quitter le film. Il finirait par s’excuser pour ses singeries, rejetant la faute sur les médicaments. Mais il a relancé le drame en 2019, quand il a semblé prendre un coup à The Rock en ce qui concerne les chiffres du box-office de la spin-off.

«La rupture de la famille n’a clairement pas la valeur qu’on pourrait supposer qu’elle a», écrit-il en partie.

De son côté, The Rock n’a jamais vraiment pris la peine d’aborder la querelle. Mais dans une apparition en 2018 sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, il a admis qu’il était «déçu» par Tyrese parce qu’il l’avait auparavant considéré comme un ami.

Tyrese a fourni une mise à jour sur sa querelle avec The Rock

Tyrese était sur Stir Crazy avec Josh Horowitz dans une interview récemment publiée quand il a parlé de l’état de leur relation.

«Moi et The Rock avons fait la paix en passant. Nous avons parlé pendant environ quatre heures il y a environ trois semaines », a-t-il expliqué. « C’était super. »

The Rock n’a pas encore reconnu ses commentaires, mais Tyrese a déjà déclaré sur Le spectacle de Fat Joe en août qu’il croyait que l’ancien lutteur avait compris ses commentaires passés, par Complexe. Il a également dit qu’il lui souhaitait le meilleur et qu’il n’avait aucune mauvaise volonté à son égard.

«C’est un père formidable et maintenant un mari et, vous savez, littéralement si vous regardez des images et des photos partout sur Internet, c’est un ours géant. C’est juste un gars formidable avec un grand cœur et nous nous sommes un peu mis dans une situation qui a fini par jouer pour que le monde le voie », a-t-il ajouté.

Les fans ont réagi aux commentaires de Tyrese avec joie pure

Aller sur Twitter, une personne a écrit, « Tant mieux pour eux…. La vie est trop courte. »

Une autre personne semblait d’accord, écrivant: «Il se passe des choses plus importantes dans le monde.»

Comme tant d’autres, nous sommes également heureux que ces deux-là aient pu dépasser le drame. Espérons juste que cela reste ainsi.