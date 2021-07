Fast & Furious Races Past X-Men en tant que 5e plus grande franchise de l’histoire du box-office

La franchise Fast & Furious vient de franchir une étape importante au box-office, consolidant sa place dans les livres d’histoire du cinéma. Grâce aux performances de F9 aux États-Unis et à l’étranger, il est officiellement devenu la cinquième franchise la plus lucrative de tous les temps. le X Men les films avaient auparavant occupé cette position. Mais Dominic Toretto et la Fast Family ont réussi à dépasser Charles Xavier et ses compagnons mutants.

F9 a récemment remporté 70 millions de dollars au box-office national lors de son week-end d’ouverture, marquant la plus grande ouverture depuis Star Wars : L’Ascension de Skywalker sortir en salles en décembre 2019. Couplé à ses énormes revenus à l’étranger au cours des dernières semaines, la neuvième entrée de la série principale et la dixième de la franchise au total, a maintenant gagné 405 millions de dollars dans le monde, et cela continue. Cela porte le total de la série à 6,29 milliards de dollars. Les films X-Men, tout compte fait, ont rapporté 6,07 milliards de dollars.

L’univers cinématographique Marvel reste le roi de la montagne avec un total mondial stupéfiant de 22,5 milliards de dollars, qui a commencé avec les années 2008 Homme de fer. Star Wars est loin derrière avec 10,3 milliards de dollars au total. Bien que le MCU ait l’avantage injuste d’avoir plusieurs franchises sous le même parapluie qui se croisent.Harry Potter est au troisième rang avec 9,2 milliards de dollars, suivi de James Bond à quatre avec 7,1 milliards de dollars.

Le fait que le Rapide furieux les films sont maintenant en compagnie de Guerres des étoiles et James Bond n’est rien de moins que remarquable. La franchise a débuté en 2001 avec le modeste Le rapide et le furieux. Dirigé par Brian O’Connor de Paul Walker et Dominic Torreto de Vin Diesel, il était centré sur les courses de rue et, relativement parlant, la criminalité de bas niveau. Au fil des ans, il s’est transformé en un spectacle d’action à travers le monde, avec des voitures au centre. L’entrée la plus lucrative de la franchise à ce jour est furieux 7, qui a rapporté 1,5 milliard de dollars vraiment incroyable. Il reste l’un des films les plus rentables, individuellement, de l’histoire.

Il s’agit d’une étape importante pour de nombreuses raisons. À savoir, l’industrie du cinéma a énormément souffert au cours de l’année écoulée et a changé. Les productions ont été entravées. Les cinémas ont été fermés partout dans le monde. Alors que les choses ont changé, dans certains cas de façon permanente, le succès de F9 démontre que l’expérience théâtrale est toujours viable. Et ce box-office peut encore être une partie importante de l’avenir de l’industrie.

Il est également important de noter que Rapide furieux n’est pas encore fait. Fast & Furious 10 et 11 tirera dos à dos. Vin Diesel a confirmé que ces deux dernières entrées concluront la série principale. Mais d’autres retombées sont en cours. Hobbs & Shaw prouvé que cela peut être viable. Une suite à cette entrée est en développement, tout comme un spin-off dirigé par des femmes qui n’a pas encore de titre. Cela lui donnera-t-il suffisamment d’élan pour dépasser James Bond ? Le temps nous le dira. La libération de Pas le temps de mourir en octobre rendra certainement cela plus difficile. Mais, pour l’instant, Universal Pictures peut faire un tour de victoire. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets : Fast and Furious, Fast and Furious 9, Box Office