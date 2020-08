Fast & Furious- Crossroads : une sortie en catimini, et on comprend vite pourquoi

Fast & Furious Crossroads aurait dû être “l’élu” : le premier bon jeu Fast & Furious. Malheureusement, il est tout aussi mauvais que les autres.

Avec une toute nouvelle histoire qui vise à étendre l’univers de Fast & Furious avant la sortie cinématographique de Fast & Furious 9, l’action en solo de Fast & Furious Crossroads se développe sur une trentaine de missions. Vous vous mettrez dans la peau de nombreux personnages de la série, dont Dom et Letty. Certaines missions vous permettent même de passer d’une mission à l’autre en appuyant sur un bouton.

Vous passerez d’un personnage à l’autre en participant à une course de relais par exemple, en prenant le volant pour chaque segment. Vous pouvez aussi passer à un autre personnage pour utiliser l’équipement propre à sa voiture, comme un grappin ou un dispositif de piratage. Ce n’est pas toujours disponible, mais lorsque vous pouvez passer d’un personnage à l’autre, cela crée une belle dynamique. Bien sûr, étant un jeu Fast & Furious, certaines missions vous permettent d’utiliser le boost, vous propulsant momentanément en avant à grande vitesse. Et faire sortir vos adversaires de la route est chose courante ; vous disposez pour cela d’une astucieuse manœuvre de balayage latéral, que vous pouvez déclencher en appuyant sur l’un ou l’autre des boutons analogiques.

Une réalisation datée, une conduite dans les choux

Cependant. Bien sûr qu’il y a un mais ; tout cela semblait trop positif jusqu’à présent, n’est-ce pas ? Contrôler une voiture dans Fast & Furious Crossroads est une expérience horrible. Si vous osez prendre un virage pendant une seconde à grande vitesse, vous vous engagez dans une dérive incontrôlable qui vous envoie généralement contre un mur ou une barrière. Et la situation ne s’améliore pas beaucoup si vous essayez de freiner ; la voiture dérive toujours, ou bien elle est aussi lourde que du plomb lorsque vous essayez de tourner. La conduite est incroyablement imprévisible dans la plupart des cas, ce qui entraîne une conduite souvent erratique, de nombreux accidents inutiles et des écrans “mission ratée”.



Et puis il y a la conception même de la mission de Fast & Furious Crossroads. Les objectifs sont assez variés, mais en fin de compte, la plupart d’entre eux se résument soit à échapper à un ennemi, soit à arrêter des criminels. Elles se déroulent généralement dans des environnements qui semblent ouverts mais qui sont en fait assez linéaires, et d’une certaine manière, elles parviennent encore à être confuses grâce à une mauvaise signalisation de l’endroit où vous devez vous rendre. Ajoutez à cela la mauvaise manipulation, et vous obtenez une expérience frustrante. Vous savez qu’il y a quelque chose qui ne va pas quand les missions les plus agréables dans un jeu Fast & Furious sont celles qui vous demandent simplement de conduire du point A au point B à faible vitesse.

C’est tout ?

Il y a aussi d’autres questions. Il n’y a qu’une seule option de caméra, par exemple : une vue hors de la voiture mal placée. Oubliez la vue à l’intérieur de la voiture ou sur le capot, ou encore le recul de la caméra pour mieux voir ce qui vous entoure. Il est alors extrêmement difficile de voir les adversaires ou les objectifs de combat à moins qu’ils ne soient directement devant vous. Dur dur.

Les graphismes ne sauveront pas le jeu, car oui digne d’une PS3 à ses tout début, c’est dire. Fast & Furious Crossroads, c’est au moins la décence de proposer les vraies voix de Vin Diesel et de Michelle Rodriguez et quelques autres. Cependant, tous les acteurs ne sont pas à la hauteur ; certains des nouveaux personnages ont des performances terribles pour ne pas dire horrible.

En ce qui concerne le rapport qualité-prix, il n’y a pas beaucoup de contenu dans Fast & Furious Crossroads. Le mode histoire dure environ cinq heures et, à moins d’être un chasseur de trophées, il y a peu de raisons de revenir. Il existe un mode en ligne, qui oppose trois équipes de trois joueurs – héros contre méchants contre flics. Ces matchs sont basés sur des objectifs, les joueurs s’affrontant tout en essayant de remplir une mission globale.