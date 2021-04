Fast & Furious 9: Vin Diesel le laisse déchirer dans la nouvelle bande-annonce d’action!

Les fans de la populaire série de films d’action ont dû attendre plus d’un an pour le prochain film « Fast & Furious », mais cet été, il devrait enfin être prêt: Fast & Furious 9 sortira en salles le 25 juin!

Il est temps pour une nouvelle bande-annonce, pense aussi vin Diesel et donne à nouveau plein régime dans la nouvelle vidéo. Voitures de sport rapides, pneus qui tournent et asphalte brûlant parsemés de cascades spectaculaires – que demander de plus à un cœur de fan:

Action rapide et John Cena comme adversaire

L’action commence avec Dom Toretto (Vin Diesel) déménageant dans une ferme avec son fils Brian – du nom de son meilleur ami Brian O’Conner (joué par feu Paul Walker) – et Letty Ortiz (Michelle Rodriguez). Le calme n’a pas duré longtemps, cependant, quand soudain un autre membre de la famille est apparu sur les lieux: Jakob, le frère de Dom et Mia, était porté disparu depuis longtemps, mais il est maintenant de retour pour régler une facture avec Dom.

Pour son projet, il rejoint le Chiffre cyber-terroriste ensemble. Cette fois, Dom fait face à son plus grand défi, mais heureusement, il reçoit le soutien inattendu d’un ami que l’on croyait mort.

Les franchises « Fast & Furious » avec Vin Diesel, Tyrese Gibson, Ludacris et Lucas Black ont ​​accueilli Nouvelle entrée John Cena dans ses rangs. Il y a aussi une réunion avec Charlize Theron comme Cipher et Sung Kang comme Han. Il y a aussi Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole et Helen Mirren.

Série Fast & Furious sans Hobbs & Shaw?

Cependant, les deux favoris du public ne reviendront pas Jason Statham et Dwayne The Rock Johnsonqui s’est récemment brouillé dans les coulisses avec Vin Diesel et le spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw ont été autorisés à terminer leur propre aventure solo réussie.

Un visage familier revient également à la présidence du réalisateur: Justin Lin, qui a mis en scène certaines des parties précédentes, dirigera «Fast & Furious 9» – et la 10e partie comme la grande finale de la série.

Pendant ce temps, «Fast & Furious: Spy Racers» peut être vu comme une série dérivée sur Netflix et un jeu vidéo est également prévu avec «Fast & Furious: Crossroads».