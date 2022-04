Fast & Furious 10 obtient le titre officiel au début du tournage

Le tournage a officiellement commencé le X rapidela dixième et avant-dernière tranche du Rapide furieux série de films. Prévu pour une sortie en salles en 2023, le film ramènera plusieurs de ses principaux acteurs de la franchise pour aider à clôturer la série avec deux derniers films. Cela inclut Vin Diesel, qui a annoncé sur Instagram que le tournage avait commencé en publiant le nouveau titre du film sur Instagram et en notant que le premier jour du tournage avait commencé.

Outre Diesel, les autres membres de la distribution qui devraient revenir incluent Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster et Lucas Black. Certains grands noms entrent également dans la franchise pour rejoindre Diesel et les autres pour X rapide. Capitaine Marvel La star Brie Larson avait publiquement fait campagne pour un rôle dans le film, et après avoir attiré l’attention de Diesel, elle a été officiellement recrutée pour jouer. La brigade suicide la vedette Daniela Melchior a également rejoint la suite tandis que Aquaman La star Jason Momoa jouera le méchant du film.

Tous les fans ne voulaient pas voir revenir n’ont pas pu s’impliquer. Vin Diesel avait plaidé pour que Dwayne « The Rock » Johnson apparaisse dans les films suite à des informations selon lesquelles les deux ne s’entendaient pas très bien sur le plateau. Johnson est certainement dans une position où il n’a pas à jouer un rôle qu’il ne veut pas, et comme il n’avait aucun intérêt à retravailler avec Diesel, l’ancienne star de la WWE a décliné l’invitation. Johnson était déjà apparu dans la franchise et avait même joué dans le spin-off Hobbs & Shaw aux côtés de Jason Statham. Pour sa part, Statham a déclaré qu’il espérait revenir dans au moins un des deux derniers films, mais il n’est pas clair pour le moment s’il s’impliquera.





Le réalisateur Justin Lin est également de retour pour réaliser les deux derniers films de la série. Il a été précédemment confirmé que le onzième film sera le dernier film Fast & Furious, bien qu’il soit toujours possible que d’autres retombées puissent se produire comme Hobbs & Shaw. Mais le plan est de finir de raconter l’histoire principale de la franchise avec deux autres films. Comme le cinéaste l’a dit à Collider :

« L’idée que le dernier chapitre soit composé de deux films est correcte. Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré pour la première fois dans cette franchise, une suite n’était pas acquise. Vous deviez la mériter, vous savez ? Et donc d’être assis ici à vous parler et à dire : « Oh ouais, il va y avoir deux films de plus ! » Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je suis assis aujourd’hui. »

X rapide est prévu pour le 19 mai 2023.





