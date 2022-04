Fast & Furious 10 : Justin Lin démissionne de la direction

Plus les franchises sont grosses, plus les mouvements au sein de l’équipe technique de chaque film sont scandaleux. Cela a été démontré aujourd’hui rapide et furieux 10. C’est qu’en plein tournage, son réalisateur Justin Lin a décidé de démissionner et s’éloigner du brouillon Images universelles avec vin Diesel comme protagoniste. L’annonce est venue de Deadline, un site où ils ont assuré que – de toute façon – il continuera à travailler dans un autre rôle.

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis le début du tournage de X rapide. Et bien que le cinéaste ait été l’un des scénaristes du film, en collaboration avec Dan Mazeau, les différences créatives étaient suffisamment fortes pour qu’il quitte son poste même après avoir commencé à travailler sur le plateau. Selon les rapports, cette démission était en termes amicaux, il prendra donc le commandement en tant que producteur puis s’éloigner Rapides et furieux.

Justin Lin a expliqué dans un communiqué : «Avec le soutien d’Universal, j’ai pris la difficile décision de prendre du recul en tant que réalisateur de Fast X, tout en continuant sur le projet en tant que producteur. Pendant 10 ans et cinq filmsnous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures poursuites en voiture”. C’est que le créatif faisait partie de 50% des lancements de cette franchise.

Il a rejoint Rapides et furieux pour la troisième tranche, Fast and Furious : Défi à Tokyo, transformant les courses de rue en l’événement que les films mettant en vedette Vin Diesel signifient aujourd’hui. Il a répété son rôle dans les trois films qui ont suivi : Fast and Furious 4, Fast and Furious : 5 pouces de contrôle Oui Rapide et furieux 6. Après une pause, il revient à rapide et furieux 9où il a rapporté plus de 720 millions de dollars dans le monde.

Les dirigeants d’Universal Pictures ont assuré à Deadline que la production ferait une courte pause jusqu’à ce qu’il soit décidé comment le tournage se poursuivra. De son côté, Justin Lin a conclu : «Sur une note personnelle, en tant que fils d’immigrants asiatiques, je suis fier d’avoir contribué à bâtir la franchise la plus diversifiée de l’histoire du cinéma. Je serai éternellement reconnaissant à l’incroyable distribution, à l’équipe et au studio pour leur soutien et pour m’avoir accueilli dans la famille Fast.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂