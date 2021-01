Fast & Furious 10 est une finale en deux parties qui met fin à la franchise principale confirme Vin Diesel

Au milieu de tout le bruit que fait le MCU pour engendrer un univers cinématographique réussi, les gens oublient parfois le Rapide furieux franchise fait la même chose depuis encore plus longtemps. Mais après deux décennies de superproductions, La saga rapide touche enfin à sa fin. Dans une interview avec EW, Vin Diesel, qui joue dans la franchise sous le nom de Dom alias Dominic Toretto, a confirmé que le plan actuel était de mettre fin aux choses sur une bonne note avec Fast & Furious 10 divisé en deux parties.

«Même en 2012, 2013, c’était quelque chose que Pablo [Walker] et je discuterais, en terminant le 10. Cela me semblait toujours juste. Et faire partie de la franchise Marvel, voir cette possibilité que lorsque vous avez autant d’histoire, vous pouvez terminer avec deux films. C’est quelque chose dont nous avions parlé qui est devenu réel. C’était juste une course merveilleuse et merveilleuse, et nous avions toujours envisagé que 10 serait l’adieu, la finale, et c’est ce vers quoi notre histoire tend. «

Cependant, ce n’est pas parce que l’histoire principale se termine que la franchise est à court d’essence (ba dum tss!). La série se poursuivra avec de multiples retombées qui élargiront le monde des alliés et ennemis de Dom, tels que le Hobbs et Shaw film qui a une suite à venir prévue, et le film dérivé entièrement féminin se concentrant sur le personnage de Letty Ortiz, joué par Michelle Rodriguez.

Pour l’instant, les fans attendent avec impatience la sortie de F9, qui devait sortir l’année dernière, jusqu’à ce que le verrouillage mondial des théâtres rende sa sortie impossible. Pendant plus d’un an, tout ce que les fans ont eu pour les surmonter était la bande-annonce du film. Mais vin Diesel a promis que les bandes-annonces et les teasers ne sont qu’un avant-goût de ce qui est à venir une fois F9 fait enfin place aux théâtres.

« Je dirais que [director] Justin [Lin] a raison à 100%. Vous en voyez beaucoup dans la bande-annonce, mais vous n’avez encore rien vu – et c’est excitant. Ce sera un jour spécial lorsque ce public sera de retour au cinéma, célébrant le neuvième chapitre de cette saga à laquelle ils ont été si fidèles. Il y a tellement plus et je suis très excité [audience members] qui veulent être surpris et ne veulent pas savoir, ne veulent pas avoir tous les secrets révélés de ce chapitre, mais veulent juste entrer et profiter de l’endroit où nous sommes tous venus … On a l’impression que ça arrive au bon moment . Qui savait que repousser le film en 2021 serait en fait quelque chose de bon pour le cinéma dans le sens où ce serait une raison de célébrer l’expérience théâtrale – et nous en avons besoin. «

Réalisé par Justin Lim, F9 stars Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang, avec Helen Mirren, Charlize Theron et Cardi B. Le film arrive en salles le 28 mai. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

Sujets: Fast and Furious 10, Fast and Furious