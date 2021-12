Fast & Furious 10 est repoussé à mai 2023

Le public devra attendre un peu plus longtemps avant de retrouver Vin Diesel et le reste de sa famille à Fast & Furious 10, car Universal Pictures a retardé le film d’action d’une date de sortie du 7 avril 2023 au 19 mai 2023. Cela repousse la première partie du Rapide furieux finale pleinement dans la saison estivale des blockbusters, qui aura à nouveau le réalisateur Justin Lin au volant.

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Fast & Furious 10, à part l’idée qu’il s’agira de la première partie d’un duo de films, qui, ensemble, mettra fin à la franchise à grand succès. « L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte », a déclaré Justin Lin plus tôt cette année. « Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré dans cette franchise pour la première fois, une suite n’était pas donnée. Vous deviez le gagner, vous savez ? Et donc être assis ici à vous parler et vous dire : « Oh ouais, il va y avoir deux autres films ! » Je me dis ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je m’assois aujourd’hui. »

Le réalisateur Justin Lin est revenu dans le monde de Le rapide et le furieux avec F9, qui trouve Dom réunissant sa famille bien-aimée, et reprend après les événements de Le destin des furieux. L’histoire reprend avec Dominic Toretto alors que lui et sa famille sont obligés d’affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic. Le soutien voit Vin Diesel retrouver de nombreux membres de sa famille bien-aimée, dont Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Théron.

De nombreux visages familiers, dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Sung Kang, devraient tous revenir pour la dixième sortie, Diesel lui-même espérant pouvoir également ramener Dwayne « The Rock » Johnson dans la mêlée. Malgré la querelle très médiatisée entre les deux stars de l’action, Diesel a récemment contacté The Rock via les réseaux sociaux, laissant un message étrangement condescendant qui commençait : « Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. »





Après avoir tenté de tirer sur les cordes sensibles extrêmement robustes de The Rock, Vin Diesel a conclu en disant : « J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Fast dans la finale qui est de 10 ! Je dis ça par amour… mais tu dois te montrer, ne laisse pas la franchise inactive tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par aucun autre. J’espère que vous vous montrerez à la hauteur et accomplirez votre destin. »

Donc, encore une fois pour ceux à l’arrière, Variety a confirmé que Fast & Furious 10 a reçu un court délai et devrait maintenant sortir en mai 2023.





