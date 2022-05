Fast & Furious 10 a trouvé un réalisateur Marvel

Images universelles

Fast and Furious 10 a pu se remettre de la démission de son réalisateur Justin Lin avec l’embauche d’un réalisateur qui travaillait auparavant chez Marvel.

la saga Rapides et furieux arrive à sa conclusion mais récemment il y a eu de mauvaises nouvelles pour les fans de la franchise. Parce que? Le directeur Justin Linqui a travaillé sur différentes entrées de ces films, a renoncé au dixième volet, laissant un vide qu’il serait difficile de combler en un temps raisonnable, considérant que l’idée de Images universelles est d’atteindre 2023 avec le film prêt à sortir.

Justin Lin était fier de son travail Rapides et furieux, où il a réalisé cinq films avec des castings de premier ordre, des cascades incroyables et les meilleures poursuites en voiture. Lui-même a souligné l’importance de la diversité dans ces films, quelque chose de pertinent pour le cinéaste qui est le fils d’immigrés asiatiques. Cependant, des sources proches affirment que le comportement de vin Diesel sur le plateau, cela a rendu Justin Lin très mal à l’aise d’avoir démissionné.

De Marvel à Fast and Furious

Images universelles a recherché un réalisateur pour prendre en charge le dixième film de la franchise et a pu finaliser l’embauche de louis leterrierle cinéaste qui a porté au grand écran l’un des héros les plus emblématiques de la Univers cinématographique Marvel sur la bande Hulk : l’homme incroyable, avec Edward Norton et Liv Tyler, entre autres. Le curriculum vitae de ce professionnel comprend des titres tels que Les illusionnistes : Rien n’est ce qu’il semble Oui La Colère des Titans.

On ne sait pas encore quel genre de modifications il pourrait subir rapide et furieux 10 avec ce changement si substantiel qu’il est celui de la personne la plus responsable du film. Letterrier tentera-t-il de copier le style de Lin ou travaillera-t-il différemment ? Une autre question qui se pose est liée à vin Diesel et les rumeurs sur son mauvais comportement sur le plateau d’enregistrement. Si ces versions sont vraies, comment le nouveau réalisateur va-t-il travailler dans ces conditions ?

Rapides et furieux promet de clôturer un cycle important avec les deux prochains films de la franchise la plus rapide du cinéma contemporain avec un casting de premier ordre qui comprend Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Ludacris , Daniela Melchior et Sun Kang, entre autres. Des noms propres qui passionnent les fans de ces films emblématiques.

