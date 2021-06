Fast and Furious : la fille de Paul Walker rejoint-elle ?

Le neuvième volet de la saga sortira bientôt Rapides et furieux avec quelques surprises pour les fans. Tout indique que l’intrigue du film explorera le passé de dominic Toretto (Vin Diesel) qui entrera en collision avec son jeune frère, Jacob (Jean Cena). Pour contextualiser cette relation conflictuelle, le film montrera la famille de son père, Jack Toretto (JD Pardo). Qui joue la version du jeune Dom ? Le fils de Vin, Vincent Sinclair Diesel !

L’acteur expérimenté a partagé ses sentiments concernant ces débuts: « C’était l’idée du réalisateur Justin lin. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d’avoir pensé que c’était une bonne idée, car c’est un moment où Dom est dans une phase très émotive, vulnérable et réfléchie. »

La fille de Paul Walker pourrait arriver à Fast and Furious







« Le plus fou, c’est qu’il a travaillé douze heures, fait des efforts, mis du dévouement sur ses répliques avec les autres membres du casting. Il a créé des liens avec ceux qui jouent son petit frère et son père. l’état mental du Dom. Ce dont je me souviens le plus c’est le moment où je suis rentré à la maison et il y avait une lueur dans ses yeux, il a vu que son papa était arrivé », insista l’interprète.

Alors aussi il y a de la place pour la fille de Paul Walker dans la saga ? Marcheur de pluie de prairie Il a 22 ans et Elle est la filleule de Vin. Ils l’ont déjà consultée sur son éventuelle participation à la série, mais elle n’a jamais répondu. Ils l’ont également interrogé sur cette même alternative à vin Diesel.

« Il te reste deux films, y a-t-il une chance que tu puisses la mettre dans l’un d’eux ?a demandé un journaliste à l’acteur. Il a juste souri et a pointé la caméra. Sera-ce une confirmation? L’intervieweur a été encouragé et a ajouté : « Je vais prendre ça pour une réponse !