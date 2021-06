Fast and Furious a une date d’expiration

LEGO 42111 Technic La Dodge Charger de Dom, Ensemble de Construction emblématique de modèle de Voiture de Course

Le set La Dodge Charger de Dom LEGO Technic (42111), superbe réplique de la voiture musclée classique, va inspirer les fans qui peuvent recréer avec plaisir leurs scènes préférées de la saga Fast and Furious. Composé de 1 077 pièces, ce set offre un défi amusant aux enfants et aux fans qui aiment les modèles de voitures. Inspirée par la Dodge Charger R/T originale des années 1970, cette réplique fidèle regorge de détails réalistes. Grâce aux fonctions authentiques, les fans recréent les sensations du véritable bolide, avec les pistons mobiles, les bras de suspension, le système de direction et la ventilation. Et une fois le jeu terminé, les fans peuvent exposer le modèle. Le cadeau idéal pour un enfant de 10 ans et plus ou un adulte passionné de voitures. Les fans peuvent construire le modèle de la voiture de Dom et découvrir ses fonctions en recréant des scènes de la saga Fast and Furious. Mesurant plus de 39 cm de long, 16 cm de large et 11 cm de haut, ce modèle de voiture possède les dimensions idéales pour mettre en scène des aventures. Présenté dans sa position en roues arrière, il constitue une superbe pièce d’exposition. Des instructions papier sont incluses, les jeunes constructeurs peuvent donc se lancer facilement dans l'assemblage. Un monde de construction amusante s'ouvre aux jeunes enfants avec les sets LEGO Technic. Avec de fascinants designs de véhicules et des fonctionnalités incroyables, l'action se prolonge bien après la construction du modèle. Les sets LEGO Technic sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui garantit que ces modèles à construire pour enfants s’assemblent facilement à chaque fois. Les kits de construction LEGO Technic sont soigneusement testés pour s'assurer que chacun répond aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde.