Fast and Furious 9 : la scène post-générique expliquée !

Rapide et furieux 9 oppose Dom et l’équipe à son frère Jakob et le millionnaire Otto qui veulent voler le Projet Bélier, qui peut activer n’importe quel système d’arme dans le monde. Dominic entretient une vieille colère contre son frère qu’il accuse de la mort de son père dans une course automobile en 1989. Que s’est-il passé ? Jacob révèle que Jack C’est lui qui lui a demandé de saboter sa voiture pour perdre la course et pouvoir payer ses dettes, un fait qui s’est terminé avec la mort de leur père.

Un autre aspect fondamental de l’intrigue est le retour de Ils ont. Il est bientôt révélé que le jeune Elle est la clé pour contrôler la Projet Bélier par son ADN et elle est sous la garde de l’ami de Soleil. Alors, autre révélation : Ils ont je travaillais pour lui Monsieur Personne qui a orchestré la fausse mort du personnage en profitant de Deckard Shaw il allait essayer de l’assassiner. De cette manière, Han et Elle allaient pouvoir se cacher.

La fin de Fast & Furious 9 expliquée







Un autre retour important ? Justin lin a averti dans des interviews avant la première du film qu’il expliquerait ce qui se passe avec Brian O’Conner pendant les événements du film. Surtout compte tenu du retour à l’action de votre partenaire, Mienne. À la fin du film, lorsque l’équipe se réunit pour manger quelque chose et boire des bières, toutes les chaises sauf une sont occupées. Oui Dom signale qu’il manque toujours un invité. Ensuite, La Nissan Skyline Blue classique de Brian arrive.

La scène post-générique du film trouve Deckard Shaw frapper un sac d’entraînement. Soudain, il l’ouvre et à l’intérieur se trouve une personne qui lui demande de bien vouloir s’arrêter. Il propose de lui donner un disque avec des plans, mais Shaw vous montre que vous l’avez déjà. Puis il l’enferme à nouveau dans le sac. Shaw est interrompu par un coup à la porte et celui qui arrive n’est autre que Han !

¿Ils ont cherche à se venger de la tentative de meurtre de Deckard? Une alternative est que les responsables de la saga établissent une suite au spin-off Hobbs & Shaw. Ou encore préparer le retour du personnage de Jason Statham pour les deux derniers épisodes de Rapides et furieux.