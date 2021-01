Fast and Furious 9 fait face à un autre retard de date de sortie

On y va encore une fois. Suite à la nouvelle que plusieurs versions de tentpole, y compris les goûts de Pas le temps de mourir et Ghostbusters: l’au-delà, ont encore une fois été retardés, le mot commence à se répandre que d’autres blockbusters rejoindront bientôt la fête, et il semble que Fast & Furious 9 en fera partie. Selon un nouveau rapport, Universal Pictures cherche à pousser F9 à plus tard dans l’année, en déplaçant le film d’action à la fin de la saison estivale plutôt qu’au début, ce qui laisse un peu plus de temps pour que les circonstances actuelles s’améliorent.

Les prévisions actuelles sur le déploiement des vaccins affirment qu’elles n’auront pas leur plein effet avant la fin de l’été, et qu’un retard permettrait F9 à sortir lorsque le public se sentira un peu plus à l’aise pour retourner au cinéma. Si cela devait aller de l’avant, nous pourrions envisager une autre saison estivale manquante, avec F9 retrait laissant un trou béant de la taille d’un blockbuster.

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible, et cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. le Rapide et furieux la famille doit se réunir une fois de plus pour arrêter un complot bouleversant mené par le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher et qui organise une vendetta personnelle contre Dom.

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron et John Cena dans le rôle de Jakob Toretto. Rapide et furieux 9 devrait être le premier film d’une dernière trilogie qui conclura la franchise de longue date.

La suite très attendue a maintenant été retardée à plusieurs reprises dans la situation mondiale actuelle, les discussions se tournant vers la possibilité d’une sortie en streaming. Vin Disel est cependant engagé dans une sortie théâtrale traditionnelle, l’acteur déclarant récemment: « Je suis tellement engagé dans l’expérience théâtrale. De toute évidence, j’ai consacré ma vie à [the cinema]. C’est un sentiment merveilleux de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde voudra voir ensemble. «

Diesel n’est pas seul, ses paroles faisant écho aux sentiments de son F9 co-star et frère à l’écran John Cena, qui a récemment déclaré que la suite de l’action «est définitivement une raison d’aller au cinéma». La franchise d’action sans fioritures a été un énorme succès au fil des ans, récoltant des millions et recueillant un public très passionné, des facteurs qui, espérons-le, conduiront le public à braver les cinémas une fois qu’il sera sûr de le faire.

F9 devrait actuellement sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021 après avoir subi plusieurs retards à partir d’une date de sortie initiale en avril 2019. Mais, si vous comptez l’écrire dans votre agenda, assurez-vous d’utiliser un crayon. Si le film est retardé, il rejoindra les goûts de Pas le temps de mourir, Ghostbusters: l’au-delà, Inexploré, Cendrillon, Peter Rabbit 2: The Runaway, et Morbius, qui ont tous été repoussés. Cela nous vient grâce à Variety.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious