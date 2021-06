Fast and Furious 9 en streaming ?

Les conséquences de la pandémie, un produit du virus COVID-19, ont été ressenties dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les comportements et les coutumes ont dû être modifiés pour éviter la propagation de la maladie. L’industrie cinématographique n’est pas étrangère à cette réalité et a également trouvé un moyen de s’adapter à la « nouvelle normalité » grâce au streaming, un allié lorsqu’il s’agit de publier de nouveaux contenus.

Ainsi, de grandes études telles que Warner Oui merveille ils ont décidé de présenter leurs films sur des plateformes de streaming. Alors des bandes comme Godzilla contre Kong, Veuve noire et Mulan ils peuvent être appréciés dans le confort et la sécurité dans les maisons du public intéressé. Cette réalité est-elle là pour rester ?

Fast and Furious 9 arrive en streaming ?







Images universelles possède l’une des franchises les plus réussies du cinéma contemporain : Rapides et furieux, qui raconte l’histoire de dominic Toretto et son équipe de coureurs. Ils vivent toujours au bord du gouffre avec des missions dangereuses, une vitesse extrême et des criminels à l’affût. Le neuvième volet présentera Jean Cena comme le frère de Toretto qui vient compliquer leur existence.

La société de production présentera-t-elle cette suite en streaming ? vin Diesel, le protagoniste, a partagé une vidéo sur les réseaux sur l’importance de retourner au cinéma « rire, applaudir, faire croire » et se termine par un vœu : « à bientôt ». Tout indique que Rapide et furieux 9 il sera exclusif de manière traditionnelle. Le succès de la première en Chine est sûrement un point en faveur de cette décision.

Au fur et à mesure que la vaccination contre le virus progresse, certains pays osent redonner la liberté à leur population. C’est le cas de Chine, qui a fait sa première au cinéma Rapide et furieux 9 avec 135 millions de dollars Au box-office. Corée, Émirats arabes unis et Égypte ils ont également présenté avec succès l’aventure de Toretto. Images universelles semble avoir une stratégie définie à cet égard.