Fast and Furious 9 dans les cinémas britanniques? Date de sortie, distribution et bande-annonce

Rapide et furieux fans, préparez votre pop-corn et votre Tango Ice Blast. F9 arrive officiellement dans les cinémas britanniques en juillet et apparemment, nous sommes pour un neuvième opus bourré d’action et en tête des charts de la franchise phare.

Cela fait quatre ans que nous n’avons pas rencontré pour la dernière fois Dom Toretto (Vin Diesel) et son équipe de conducteurs avertis de la rue et défiant la mort – et nous ne pouvons penser à aucun meilleur premier retour au cinéma que celui d’aller voir. F9.

En ce qui concerne la date de sortie, vous avez probablement des questions sans réponse, comme: Pourquoi a-t-il fallu neuf films à Toretto pour mentionner qu’il a un frère? Est-ce que Han est de retour? Et que se passe-t-il avec Hobbs et Shaw dans F9?

Toutes ces questions et plus ont répondu ici. Mais d’abord, jetez un œil à la bande-annonce explosive ci-dessous.

Date de sortie de Fast and Furious 9 au Royaume-Uni

Maintenant que les restrictions relatives aux coronavirus s’assouplissent et que les cinémas sont ouverts, nous pouvons profiter de regarder Toretto et sa « familia » sur grand écran à partir du 8 juillet dans toutes les grandes chaînes de cinéma. Cineworld, VUE, Odéon et Vitrine vendent maintenant des billets en ligne.

Le film sort aux États-Unis à une date un peu plus tôt, le 28 juin.

Fast and Furious est-il sur Netflix UK?

le Rapide et furieux les films sont sur Netflix, mais ils ne sont pas disponibles pour les téléspectateurs britanniques pour le moment.

Si vous avez envie d’un récapitulatif avant la sortie de F9, la totalité de la Rapide et furieux les films sont actuellement disponibles sur Sky et Amazon Prime pour les téléspectateurs britanniques.

Remorque F9 ‘Crédit: Youtube / Universal

Moulage F9

Le neuvième film fait entrer un nouvel adversaire avec des liens particulièrement étroits avec Toretto: Jakob (John Cena), son jeune frère, qui est à la recherche de son vieil ennemi Cipher (Charlize Theron).

Han (Sung Kang) est en quelque sorte ressuscité des morts et apparaîtra dans F9, aux côtés de Richard Pearce (Tyrese Gibson), Tej Parker (Chris ‘Ludacris’ Bridges) et Megan Ramsay (Nathalie Emmanuel). Mia (Jordana Brewster) fait également un retour.

L’équipage Fast se réunit en F9 pour combattre un nouvel ennemi » Crédit: Youtube / Universal

Malheureusement, Hobbs (Dwayne Johnson) et Shaw (Jason Statham) ne seront pas dans le Rapide 9 film, mais ils ont dit Rapide 10 pourrait être une possibilité. Les rumeurs d’une querelle entre Johnson et Diesel ne semblent pas être vraies, car Johnson a mis fin à une vidéo sur les réseaux sociaux après la sortie de Hobbs et Shaw avec « Je te verrai bientôt Toretto. »

Johnson et Statham ont été occupés à filmer Fast and Furious présente: Hobbs et Shaw, et un conflit d’horaires signifiait que les deux ne seraient pas Rapide 9.

Dans une interview accordée à MTV News, Johnson l’a confirmé en déclarant: « Pour le moment, nous ne sommes pas Rapide 9 parce qu’ils se préparent à tourner. Mais qui sait avec Rapide 10 et sur la route, on ne sait jamais. «

Hobbs and Shaw est un spin-off de la franchise Fast et est sorti en 2019 ‘Crédit: IMDb

Intrigue F9: Que fait le gang Fast cette fois?

Il s’avère qu’il y a une personne qui est peut-être plus habile que Dom Toretto: son frère abandonné, Jakob. F9 voit Toretto et son équipage unir leurs forces pour combattre cet assassin hautement qualifié et ce méchant pilote.

Selon Michelle Rodriguez, qui joue Letty, ce sera le film le plus explosif et le plus dramatique à ce jour. Et ça va être littéralement hors de ce monde, avec une scène qui emmène Toretto et son équipe dans l’espace.

Toretto et son frère abandonné, Jakob, s’affrontent en F9 ‘Crédit: Youtube / Universal

« Pour être tout à fait honnête, le genre de choses qui se produisent dans le Vite monde dans ce film … m’a plutôt étonné « , a-t-elle dit 45secondes.fr.

« Quand je lisais le scénario, je me disais … pas moyen. Ensuite, nous l’avons tourné, et je me suis dit … pas question. Ensuite, je regardais les images de cascades qu’ils tournaient dans différentes parties du monde, et j’étais comme … non, pas moyen! [Laughs] Ensuite, j’ai tout vu ensemble et je suis comme … oh mon dieu, ça se passe. «