Fast and Furious 9 : Combien Universal a-t-il investi ?

Rapides et furieux est une saga qui a mis au point une formule qui se répète et s’améliore dans chacune de ses nouvelles entrées. En ce sens, à partir du cinquième film, vous pouvez voir une injection d’argent dans le budget du film pour présenter une histoire plus jouée, avec des séquences d’action plus complexes et tout ce qui est habitué à une franchise qui a connu un succès commercial, mais cela tombe quand même à court de critique spécialisée.

Vous êtes sûrement curieux de savoir quel est le coût d’un de ces films. Si vous avez déjà vu la dernière entrée de la saga, Rapide et furieux 9, vous savez que ce n’est pas une bande bon marché à produire. Voitures détruites, explosions et séquences VFX font du film un spectacle. Combien avez-vous investi Images universelles dans le film?

Selon les données partagées sur Internet par Box Office Modjo, le premier volet de la saga a coûté 38 millions de dollars. Jusqu’à la quatrième partie, le budget des films n’atteignait pas 90 millions. En cinquième manche, il y a eu un saut de qualité et ils ont investi 125 millions de dollars. Depuis ce film, ils ne sont jamais descendus en dessous de 100 millions de dollars avec un pic de 250 millions de dollars investis dans le huitième de l’histoire.

Alors combien d’argent avez-vous décidé d’injecter Images universelles dans le neuvième film ? Surtout compte tenu du contexte de la pandémie en raison de la COVID-19[feminine. Rapide et furieux 9 il n’est sorti qu’en salles et n’a pas utilisé la ressource de streaming. Le film avait un budget de 225 millions de dollars et fait actuellement fureur au box-office mondial.

Un fait curieux : le réalisateur Justin lin Je voulais ajouter une scène avec une montgolfière, mais la société de production l’a refusée car elle semblait trop chère. Le cinéaste a déclaré à cet égard : « Si je regarde en arrière maintenant, c’est la seule chose pour laquelle j’aurais personnellement payé, pour le ballon météo. J’aime lancer des idées folles en les faisant moi-même. ».