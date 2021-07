Fast and Furious 9 : ce qui n’a pas de sens

Rapides et furieux atteint des niveaux élevés de popularité dans le monde entier avec ses séquences d’action qui sont à la limite de la crédibilité. De manière réaliste, bon nombre de ces scènes peuvent même être ridicules en analysant les situations que la franchise présente dans chacun de ses versements. La vérité est que la neuvième manche de la saga semble avoir dépassé toutes les limites.

L’équipe de Toretto Il réalise des prouesses incroyables, mais la formule se répète et cela peut même devenir ennuyeux. Il ne semble pas y avoir grand-chose en jeu car les protagonistes sont invincibles, comme le souligne romain rafraîchir l’intrigue à travers ses taquineries.

Les exploits de l’équipe protagoniste de Fast and Furious







La séquence dans laquelle Toretto et Letty Ils sautent avec leur voiture d’une montagne et le véhicule utilise une corde pour se balancer cela n’a pas beaucoup de sens. Il va trop loin et manque de vraisemblance. Pourtant, vous savez déjà ce que vous allez voir, et nombreux sont ceux qui applaudissent et s’enthousiasment pour ce genre de situation sur le film.

Il y a aussi les scènes avec les aimants géants. Le niveau de destruction qu’ils réalisent dans les activités qui les utilisent est énorme. On pourrait se demander combien de personnes sont blessées après que ces héros aient fait leur truc avec les éléments de fantaisie. En ce sens, il n’y a pas de références majeures.

Le meilleur pour la fin ! Le trajet en voiture dans l’espace. Romain et Tej ils doivent atteindre un satellite et la seule façon de le faire est physiquement. L’équipe décide que le meilleur plan d’action est de voyager dans l’espace. Il est nécessaire que Tej utiliser du ruban adhésif sur votre combinaison « astronaute » ? Une séquence pour l’oubli…