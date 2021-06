Fast and Furious 10 et 11 tourneront dos à dos en janvier

Après plus de deux décennies, la saga Fast and Furious se terminera avec le onzième volet de la longue série de films. Récemment, F9 première dans les théâtres à grand succès au box-office. C’est le premier d’une trilogie prévue en préparation pour conclure correctement l’histoire principale de la série qui a commencé avec la sortie de Le rapide et le furieux en 2001. Justin Lin, réalisateur F9, dirigera également les films finaux.

Auparavant, Tyrese Gibson avait révélé que la finale Rapide et furieux les films seront tournés dos à dos. Il n’a pas révélé quand les projets commenceraient à tourner. Dans une nouvelle interview avec Regal, la co-star de Gibson vin Diesel a fourni une nouvelle mise à jour sur la finale de la série de films, divulguant que le plan est pour F10 et F11 pour commencer à tourner tous les deux en janvier 2022. Comme l’explique l’acteur, par Regal:

« Je fais Rapide 10 la première et la deuxième partie, le final de la saga, en janvier. »

Cela a été un peu d’attente pour les fans pour F9 pour être enfin libéré. Initialement, la suite devait sortir dans le monde entier en avril 2020. Bien sûr, la pandémie a fini par changer ces plans, entraînant de multiples retards importants pour le film. Il est depuis devenu le quatrième film le plus rentable de 2021 avec plus de 404 millions de dollars au box-office à ce jour.

Heureusement, l’attente entre les deux derniers films de la série ne sera pas si longue. Avec les deux ensemble pour filmer dos à dos, F11 devrait arriver pas trop longtemps après F10 accélère son chemin dans les théâtres. Universal Pictures n’a pas encore fixé les dates de sortie des films finaux.

Nous pourrions également voir la franchise Fast se développer avec plus de retombées. Jason Statham et Dwayne Johnson se sont déjà diversifiés avec leur propre spin-off, Hobbs & Shaw, qui pourrait potentiellement continuer avec de nouvelles suites. Pendant ce temps, le F9 le casting a proposé aux dames de la franchise de se réunir pour un film dérivé dirigé par des femmes. Ne manquant pas d’idées, Vin Diesel a également déclaré qu’il serait prêt à faire une adaptation musicale, car il a attendu toute sa vie pour faire une comédie musicale.

« Eh bien, je meurs d’envie de faire une comédie musicale », a récemment déclaré l’acteur à Kelly Clarkson, j’ai rêvé de faire une comédie musicale toute ma vie. J’étais si près de faire Les gars et les poupées avec Steven Spielberg, mais nous avons fini par ne pas le faire. Mais je meurs d’envie de faire une comédie musicale… Pendant très longtemps, j’ai pensé que le rôle de Nathan Detroit dans Les gars et les poupées serait très intéressant à réorganiser, celui dans lequel Frank Sinatra a joué Les gars et les poupées. »

Avec Diesel, F9 met en vedette Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. John Cena fait également ses débuts dans la série en tant que Jakob Toretto, le frère de Dom Toretto de Diesel.

F9 joue maintenant dans les théâtres. Les deux prochains épisodes de la série n’ont pas encore de date de sortie, mais comme le dit Diesel, le plan est que les deux tournent dos à dos en janvier 2022.

Bonne nouvelle pour le Fast Fam ! @vin Diesel raconte @MATTHEWHOFFMAN1 qu’il tourne Fast 10 Part One et Part Two en janvier. 😱 #F9pic.twitter.com/Bs4M7Jou9a – Regal (@RegalMovies) 24 juin 2021

