Fast And Furious 10 est prévu pour une sortie en avril 2023

Fans de Le rapide et furieux franchise peut marquer avril 2023 sur leurs calendriers pour le prochain versement.

Divertissement hebdomadaire rapporte que le 10e film du scénario principal devrait sortir le 7 avril, à condition que la pandémie ne gêne pas la production.

Vin Diesel a laissé entendre que l’arc final de cette incroyable saga palpitante sera réparti sur deux films et que le tournage pourrait être terminé l’un après l’autre.

La star de la franchise a déclaré que le tournage du 10e film devrait commencer en janvier de l’année prochaine et a suggéré que la finale en vaudrait la peine.

Crédit : Universal Pictures

« Attendez juste 10. Disons simplement que le fait que vous sachiez que le studio dit que nous ne pouvons pas couvrir tout ce terrain qui doit être couvert dans un seul film, vous ne pouvez qu’imaginer ce qui va arriver », a-t-il déclaré. a déclaré à EW’s BINGE: The Fast Saga.

Les acteurs de premier plan de la saga, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges et Sung Kang, devraient tous revenir pour les films finaux, ainsi que le réalisateur Justin Lin.

La star qui ne va pas réapparaître pour faire ses adieux à Le rapide et furieux la franchise est Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Bien qu’il ait dit que lui et Vin Diesel avaient enterré la hache de guerre et mis fin à leur longue querelle en 2019, il semble que tout ne puisse pas être réparé.

Diesel a récemment déclaré qu’il ne donnait à The Rock qu’un « amour dur » tout en tournant des scènes ensemble. Mais Johnson a riposté à cette affirmation.

Il a déclaré à SlashFilm: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri à ça. Et je vais en rester là. Et que je leur ai souhaité bonne chance.

« Je leur souhaite bonne chance Rapide 9. Et je leur souhaite bonne chance pour Rapide 10 et Rapide 11 et le reste du Rapide et furieux les films qu’ils font qui seront sans moi. »

Crédit : Universal Pictures

The Rock a insinué qu’il pouvait encore apparaître dans un Hobbes et Shaw suite, mais il ne jouera pas dans l’événement principal.

Vin Diesel a déclaré que son approche «d’amour dur» était d’obtenir de meilleures performances de ses co-stars.

S’adressant à Men’s Health, l’acteur principal de la Rapide et furieux saga a expliqué à quel point il était important pour le public de croire le personnage.

« Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être », a déclaré la star hollywoodienne.

« En tant que producteur de dire: » D’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les spectateurs, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ‘. »