« Fast 9 »: le directeur a eu une consultation scientifique pour la « voiture spatiale »

Le neuvième volet de la franchise « Fast & Furious » a surpris ses fans avec le lancement d’une nouvelle bande-annonce, montrant que la saga a parcouru un long chemin depuis les courses souterraines pour devenir une immense extravagance d’action, d’adrénaline et de séquences qui jouent sur votre public. sens de l’émerveillement.

Avec la montée en popularité de la franchise, l’idée de Vin Diesel et de sa société de s’aventurer dans l’espace a commencé comme une blague entre les fans et leurs membres de la production, mais la nouvelle bande-annonce du film, simplement intitulée «Fast 9», semble-t-il qu’il est sur le point de transformer ce scénario en réalité.

Après que Michelle Rodriguez ait fait quelques commentaires sur la possibilité d’inclure des séquences spatiales dans le nouvel épisode de la saga, dans la nouvelle bande-annonce, nous avons pu revoir Ludacris et Tyrese Gibson dans leurs rôles de Tej et Roman portant des combinaisons spatiales faites maison dans un véhicule motorisé à un immense la taille.

Lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter, le cinéaste Justin Lin, qui revient dans la série après avoir réalisé le sixième opus sorti en 2013, a parlé du travail effectué sur ce véhicule présenté dans la bande-annonce, assurant que, aussi incroyable que cela puisse paraître. écran, il s’est entretenu avec des professionnels des sciences appliquées.

«Je suis au téléphone avec des scientifiques, j’apprends le carburant et la physique. C’était génial d’avoir les scientifiques de l’autre côté en disant: «Attends quoi? Qu’est-ce que tu essaies de faire? »Commenta Lin.

L’incohérence thématique entre les nouveaux opus et les origines de la franchise « Fast & Furious » est un sujet constamment abordé par les détracteurs de la saga et les critiques spécialisés, même si c’est quelque chose dont les fans ne semblent pas trop se soucier, puisque chaque nouveau Delivery parvient à lever des sommes plus importantes pour les dirigeants d’Universal, qui prévoient deux versements supplémentaires après le lancement de « Fast 9 ».