Fashion Police Squad est un jeu de tir rétro FPS d’arène fantastique, même s’il semble être un titre de nouveauté

Les développeurs indépendants de Jeux Mopeful‘ Fashion Police Squad est un petit jeu de tir d’arène incroyablement dynamique que vous avez peut-être ignoré lors de sa sortie la semaine dernière. Dans celui-ci, vous incarnez le sergent Des, et votre mission est de découvrir un réseau de crimes de mode tout en brandissant un pistolet de machine à coudre.

Bien que cela puisse sembler être une blague, il a obtenu tellement d’excellentes notes que j’ai dû tenter le coup. J’ai été agréablement surpris de découvrir un joli jeu caché sous la surface flashy. Si comme moi, vous avez rejeté celui-ci uniquement sur la base de l’apparence, vous vous trompez complètement.

La nécessité de basculer entre les armes est au cœur de la Fashion Police Squad. La machine à coudre Tailormade est une arme offensive particulièrement efficace contre les vêtements mal ajustés et amples, tandis que votre 2DYE4 est un fusil de chasse qui peint sur des couleurs vives et draine les vêtements trop colorés avec un faisceau pour suralimenter.

Sur place, vous associez la bonne arme au bon type d’ennemi, en éliminant d’abord les ennemis les plus meurtriers avant de passer aux autres. Semblable aux meilleurs tireurs d’arène, naviguer dans les régions les plus dangereuses nécessite une combinaison de vitesse, de compétence et de capacité à reconnaître les dangers. Cela est soutenu par la mécanique de mouvement intelligente de la Fashion Police Squad.

En utilisant votre ceinture, faites-le. Votre officier peut se balancer pour se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre en saisissant la ceinture sur des objets dans l’environnement qui les entoure, tels que des mâts de drapeau.

Cela vous permet de vaincre des adversaires maléfiques et d’éviter de terribles attaques comme des mallettes qui explosent ou des adversaires rapides au corps à corps. (Les frères sur des scooters portant des néons.) Se balancer devant un ennemi dangereux pendant que vous lui tirez dessus avec votre lance-flammes goutte à goutte a un certain attrait.

La capacité de lever le gant scintillant du style et de voler à travers de vastes zones tout en frappant les criminels de la mode avec un sens de la mode toujours amoureux permet également des meurtres de gloire d’un type.