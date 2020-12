Farrah Fawcett avait une clause surprenante dans son contrat impliquant son mari Lee Majors

Quand le drame d’Aaron Spelling les anges de Charlie Sur les ondes en 1976, la série a présenté aux téléspectateurs une équipe révolutionnaire de détectives. Avec Kate Jackson (Sabrina Duncan), Farrah Fawcett (Jill Munroe) et Jaclyn Smith (Kelly Garrett) travaillant pour leur boss inconnu Charlie (joué par John Forsythe), la série est devenue un mastodonte des cotes d’écoute et a catapulté les trois acteurs à la gloire. .

Fawcett était marié avec L’homme à six millions de dollars star Lee Majors quand les anges de Charlie a créé, et a coupé son nom à «Fawcett-Majors». Avant de signer pour la série, son contrat comprenait une condition qu’elle jugeait importante pour sa relation avec son mari.

Jaclyn Smith, Farrah Fawcett et Kate Jackson de «Charlie’s Angels» | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images

Farrah Fawcett et Lee Majors étaient les meilleures stars de la télévision dans les années 70

Majors et Fawcett se sont mariés en 1973, la même année où Majors a endossé le rôle de Steve Austin dans L’homme à six millions de dollars. Avant les anges de Charlie, Fawcett obtenait principalement du travail commercial pour les produits capillaires. Recruté pour la série ABC, le natif de Corpus Christi a maintenu un comportement modeste.

« Ma théorie est que Dieu vous donne soit des dents blanches droites avec beaucoup de caries, soit des dents tordues tachées sans caries », a commenté Fawcett à l’époque, selon People. «J’ai beaucoup de caries.»

En se concentrant davantage sur l’apparence glamour des trois acteurs plutôt que sur les intrigues, les féministes et les critiques ont analysé la série. Le designer Nolan Miller a attribué la popularité de l’émission au fait qu’elle avait quelque chose pour tout le monde, en disant: «Les hommes regardent les filles, les femmes regardent les vêtements.» Pourtant, Spelling et le producteur Leonard Goldberg ont considéré les anges de Charlie un effort novateur qui «a prouvé que les femmes pouvaient porter une émission de télévision».

La star de Charlie’s Angels a insisté pour être à la maison pour le dîner

Alors que Fawcett attendait avec impatience un concert télévisé régulier, sa priorité restait son mariage avec Majors. le Extrémités star a même eu la garantie de son contrat qu’elle finirait chaque jour à 19 heures pour qu’elle puisse rentrer à la maison et préparer le dîner pour son mari. «J’adore Lee et j’adore cuisiner», a déclaré Fawcett.

Le nominé aux Emmy Awards est rapidement devenu la vedette de les anges de Charlie, ratissant l’argent grâce aux endossements et à une affiche désormais emblématique d’elle posant dans un maillot de bain rouge. La pin-up de Fawcett s’est vendue à plus de 12 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’affiche la plus vendue de tous les temps.

«C’était la femme Robert Redford, le modèle le plus sain que l’Amérique ait jamais eu», a déclaré l’ancien manager Jay Bernstein à propos de Fawcett. «En quatre ans, elle a gagné environ 17 millions de dollars.»

Farrah Fawcett a quitté après 1 saison de « Charlie’s Angels »

Malgré le succès massif de l’émission, Fawcett a choqué les producteurs et les fans en quittant après une seule saison.

«Nous étions très, très secoués», se souvient Goldberg. «Elle a fait sensation. Et elle a démissionné.

Apparemment, le mariage de Fawcett avec Majors souffrait sous les projecteurs, ce qui l’a incitée à quitter les anges de Charlie. Après que certaines légalités aient été réglées, elle a accepté de revenir pour seulement six épisodes la saison suivante. Fawcett a été remplacé par Cheryl Ladd.

Majors et Fawcett se sont séparés en 1979 et ont divorcé en 1982. Après sa mort en 2009, Majors a commenté la façon dont leur renommée simultanée a tendu leur relation.

Farrah Fawcett et Lee Majors | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

CONNEXES: 3 façons dont le nouveau « Charlie’s Angels » est différent des prises passées dans la franchise

« Cela a duré près de 12 ans », a-t-il déclaré en 2019 à propos de son mariage avec Fawcett, comme le rapporte People. « Mais il y a eu un an ou deux quand je pense que je l’ai vue deux semaines en un an. C’est très difficile avec de telles carrières. Cette affaire est difficile. Je travaillais 14 heures par jour, tous les deux, et les jours passaient. »

Fawcett est décédé en juin 2009 d’un cancer anal.