Farming Simulator 22 séparera le bon grain de l’ivraie sur PlayStation 5 et PS4 cette année, comme Giants Software vise à un tracteur tout nouveau public à sa marque agricole la plus vendue. Ce sera l’auto-édition de cette année, et il repose sur un engrais épais, promettant la plus grande et la meilleure entrée à ce jour – les saisons étant l’un des plus gros ajouts.

Cela signifie que vous semerez dans la neige, car différentes conditions météorologiques ajoutent un tout nouveau défi au titre. «Deux nouvelles cartes et une carte alpine d’Erlengrat mise à jour mettront l’accent sur différents types d’opérations agricoles au fil des saisons», lit-on dans le communiqué de presse. «Avec un ensemble de plus de 400 machines et outils de plus de 100 marques agricoles authentiques, y compris de nouvelles catégories, les joueurs peuvent s’attendre à une simulation améliorée et plus réaliste que jamais.»

Il semble que le développeur élève également la présentation vers de nouveaux sommets, avec «un comportement IA plus réaliste et des mondes plus riches». Il mentionne comment il a réenregistré les bruits de moteur des véhicules pour ajouter à l’immersion et offrir une expérience globale plus grande. Malheureusement, il n’y a pas encore de captures d’écran ou de bandes-annonces – il betteraves nous pourquoi le développeur garderait les actifs secrets, pour être honnête!