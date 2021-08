Farming Simulator 22 cherche très bien dans la bande-annonce de la carte française

Après la bande-annonce cinématographique à gros budget qui a fait ses débuts plus tôt dans l’année, Giants Software est de retour avec un nouveau regard sur sa suite de simulation PlayStation 5 et PS4. Farming Simulator 22 comprendra trois cartes, dont les emplacements américains et alpins précédemment annoncés, mais voici sa troisième : Haut-Beyleron en France. C’est le cadre idéal pour ses nouvelles récoltes de raisin, alors que vous cultivez des vignes, des olives et du sorgho sur fond de châteaux et de châteaux.

Dans le cadre de la Gamescom 2021, le développeur allemand a également révélé les détails du premier Season Pass du titre, qui étendra le jeu déjà énorme jusqu’à l’automne 2022. Il y aura quatre packs de période pendant cette période, y compris de nouveaux véhicules et éventuellement un carte fraîche. Plus de détails seront révélés en temps voulu, et ne vous inquiétez pas si vous êtes contre l’idée de payer : le studio ajoutera également du contenu gratuit.

Nous avons eu droit à une démo du titre plus tôt cette semaine, et nous publierons quelques impressions plus tard dans la journée. En attendant, vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessus.