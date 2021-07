Farming Simulator 22 ajoutera un DLC gratuit sur la durabilité après la sortie

Les questions environnementales sont sur les lèvres de la planète entière, y compris l’industrie agricole. Le développeur de Farming Simulator 22 Giants Software est dans une position unique pour informer les joueurs sur les mesures prises par les agriculteurs pour améliorer la durabilité de leur travail et réduire leur empreinte environnementale. Un DLC gratuit, dont la sortie est actuellement prévue au printemps prochain, présentera les concepts de l’agriculture de précision, avec la collaboration d’une variété d’organismes gouvernementaux, d’établissements d’enseignement et d’organisations comme John Deere.

Une extension similaire est déjà disponible pour Farming Simulator 19 – assurez-vous de la vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait – mais le développeur allemand promet de nombreuses améliorations pour cette itération. Essentiellement, le pack vous permettra de tirer parti de la technologie pour tirer le meilleur parti de vos champs, en gérant des choses comme l’eau et les pesticides. L’idée est de maximiser les rendements avec le moins d’impact environnemental possible, en réduisant le ruissellement de carburant et de produits chimiques.

Giants Software indique que le module complémentaire est «actuellement en phase de conception», il n’a donc pas de détails spécifiques à partager sur le type de fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre et comment tout cela fonctionnera. Plus d’informations peuvent être annoncées à FarmCon 2021 plus tard cette semaine, cependant, et en attendant, vous pouvez en apprendre un peu plus sur Precision Farming sur le site officiel de la franchise.